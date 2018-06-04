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瑞士銀行體系公投防飛出黑天鵝 交易員忙著避險操作

鉅亨網2018/06/04 19:29
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瑞士下周日 (10 日) 將就銀行體制改革舉行公投，儘管通過的可能性很低，但若通過，後果將非常嚴重，荷蘭國際集團 (ING) 甚至將此和英國脫歐公投並論，目前交易員正在忙於避險，以防瑞士法郎以及瑞士大型銀行股價出現劇烈波動。  

瑞士選民將於 6 月 10 日就瑞士是否應該改用「主權貨幣體系」進行公投，一旦通過，瑞士國家銀行將成為瑞士唯一的新資金來源，而商業銀行則將更難提供信貸。

民意調查顯示，這項名為 Vollgedd 公投通過的可能性低， 只有三分之一的選民支持， 但仍有十分之一的選民做出尚未決定，市場對類似英國退歐公投飛出黑天鵝的擔憂並未消退。

ING 指出，瑞士此次公投若通過，瑞郎勢必受到衝擊，儘管瑞郎可能因通縮政策而受惠，但長期來看，更昂貴且更稀少的信貸將損害瑞士經濟。

而且此次公投若通過，意味著銀行只能借出其儲蓄帳戶中的存款資金，或者從相對昂貴的貨幣市場和瑞士央行所獲得的資金，而瑞士央行干預外匯市場的能力將因而降低。

公投若通過同時也意味著將推升被視為避風港的瑞士法郎，波動性將更為劇烈；同時也將衝擊瑞銀 (UBSG-US) 和瑞士信貸 (CSGN-CH) 等銀行的獲利。

摩根資產管理公司駐倫敦的外匯策略師 Neil Weller 表示，類似的銀行體系很長時間都未出現過，公投並將為瑞士的股票、債券等資產帶來很大的不確定性。

據《路透》報導，目前交易員商正在進行尾部風險對沖策略，透過對股票和美元兌瑞士法郎的看跌期權進行避險。

歐元兌瑞士法郎日K線圖。
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