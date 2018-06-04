三大法人買超104億元 外資心態偏多 3天大敲多單

期貨部分，三大法人則是繼續同步偏多，外資加碼多單 3797 口，淨部位多單再衝高到 48393 口；投信回補空單 164 口，淨部位空單來到 24077 口；自營商回補空單 339 口，淨部位空單降到 1873 口，合計三大法人加碼多單 4300 口，淨部位多單為 22443 口。

台股今 (4) 日在電子三雄台積電、鴻海及大立光同步走揚帶動下，終場以最高點 11109.5 點作收，大漲 160.42 點，突破下降趨勢線。三大法人部分，外資及陸資買超 75.11 億元，外資自營商賣超 2.03 億元，投信買超 6.99 億元，自營商自行買超 13.78 億元，自營商避險買超 8.43 億元，合計買超 104.32 億元。外資連 3 天大敲多單近 1.3 萬口，資金繼續回流金控及電子股，惟鴻海及大立光轉遭賣超。

外資今天買盤持續湧向金融股，包括金控雙雄的富邦金及國泰金在內，還有新光金、台新金、玉山金、開發金、合庫金、永豐金、兆豐金、國票金等，均是外資買超標的。

電子股部分，包括華邦電、中環、群創、英業達、大聯大、彩晶、錸德、緯創、南亞科、聯發科、欣興、晶電、華通等，外資買超也超過 3000 張。

電子三雄部分，外資也中止對台積電的連 7 賣，反倒是之前獲外資買超的鴻海及大立光，則是雙雙遭到外資賣超。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50，轉為買超；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 3 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天賣超，而且賣超張數擴大到 1.8 萬張，創近 2 周新高。

外資集中市場買超第 1 名華邦電，買超張數 22784 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超張數 20337 張，第 3 名中鋼，買超張數 17048 張，第 4 名中環，買超 13451 張，第 5 名新光金，買超 8134 張。

外資集中市場賣超第 1 名為元大台灣 50 反 1，賣超張數 18631 張，第 2 名富邦 VIX，賣超 12392 張，第 3 名仁寶，賣超 5632 張，第 4 名亞太電，賣超 4884 張，第 5 名強茂，賣超 3722 張。

法人表示，三大法人今天齊力拱出超過 100 億元的買超，也讓指數突破右肩整理區間及下降趨勢線，其中外資還是主要買盤來源，外資更在台指期出現連 3 天的大舉敲進多單，顯示偏多心態已定，加上接下來又是廠商 5 月營收公告旺季，預料指數仍有機會續揚。