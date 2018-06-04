油罐車國道火燒車 中油致歉

（中央社記者廖禹揚台北4日電）中油公司油罐車今天在國道三號北上大甲路段發生火燒車事故，所幸無人傷亡，中油發布新聞稿向國道用路人表達歉意，並表示這次現場共回收油污水約6000公升，財務損失約90萬元。

台中市政府消防局今天上午10時49分接獲民眾報案，指出國道三號北上166.5公里處大甲路段，有一輛油罐車起火燃燒；中油指出，這輛裝載95無鉛汽油的油罐車駕駛，是在上午11時左右發現車後方輪胎冒煙，將車輛停在路肩查看發現起火後手持滅火器滅火，但因火勢過猛，一時無法撲滅，隨即通報消防隊請求支援。