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中央社

油罐車國道火燒車 中油致歉

中央社2018/06/04 19:28
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北4日電）中油公司油罐車今天在國道三號北上大甲路段發生火燒車事故，所幸無人傷亡，中油發布新聞稿向國道用路人表達歉意，並表示這次現場共回收油污水約6000公升，財務損失約90萬元。

台中市政府消防局今天上午10時49分接獲民眾報案，指出國道三號北上166.5公里處大甲路段，有一輛油罐車起火燃燒；中油指出，這輛裝載95無鉛汽油的油罐車駕駛，是在上午11時左右發現車後方輪胎冒煙，將車輛停在路肩查看發現起火後手持滅火器滅火，但因火勢過猛，一時無法撲滅，隨即通報消防隊請求支援。

中油表示，中油台中營業處接獲通知後，立即調度3輛消防車及1輛油料回收車前往支援處理，並配合警方進行交通管制，同時成立緊急應變中心；南下車道在13時35分恢復通行，14時45分開放一線北上車道通行。

中油發言人黃仁弘說明，油罐車起火不能單純用水撲滅，必須出動化學消防車，並以水霧降低溫度，避免前櫃其他汽油遇熱蒸發爆裂，各單位這次依平時災害演練因應事故，有效將傷害降到最低。

火勢撲滅並清理現場後，共回收約6000公升油污水，財務損失約新台幣90萬元，所幸無人傷亡。

中油對這次意外造成國道三號封閉，影響用路人行車表達歉意，並感謝台中市消防局、國道警察局第七大隊、高速公路局中區養護工程分局及台中市環保局等各單位協助。（編輯：鄭雪文）1070604

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