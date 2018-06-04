高市衛生局夏季飲冰品稽查　業者生菌數大腸桿菌群超標

高市衛生局會同市府消保官及衛生福利部食品藥物管理署，針對轄內熱炒海產店供應冷泡茶、冰品店、青草茶飲店、咖啡店等場所販售之飲冰品聯合稽查抽驗計59件(含冷泡茶19件、冰品18件、青草茶飲12件及咖啡10件)，其中4件（2件冷泡茶、1件仙草茶、1件雪花冰）衛生標準與規定不符，不合格6.78%。



▲稽查人員於餐飲店稽查抽驗（圖／高巿衛生局提供）

此次抽驗不合格4件飲冰品，分別檢出生菌數、大腸桿菌群與衛生標準不符，其中1件冷泡茶、1件仙草茶及1件雪花冰為店家自製，另1件冷泡茶為設立於高雄市之食品行製造配送，已依法責令同批產品下架並飭令製造業者限期改正，擇期再予抽驗，若仍不符規定，將依法處辦。按食品安全衛生管理法第17條之規定：販賣之食品、食品用洗潔劑及其器具、容器或包裝，應符合衛生安全及品質之標準。違者依同法第48條經命限期改正，屆期未改正者，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌為飲冰品之衛生指標菌，常被用來作為監測食品的製程或是保存是否遭受污染重要指標之一，即食品製作過程中水質、食材、器具、機具、包裝等受到污染，或作業人員的個人衛生狀況不佳皆有可能造成衛生指標菌超標情形，而不當的溫度保存亦會微生物大量繁殖。

衛生局提醒消費者選購飲冰品可選擇商譽良好之店家並且留意現場作業人員及作業環境之衛生，購買手搖飲或冰品後，也要儘快食用完畢或適當冰存儘速飲用，以免變質。以上稽查結果，可逕上高雄市政府衛生局網站食品衛生專區查詢。若有任何食品衛生問題，可洽詢衛生局食品衛生科（洽詢專線‪7134000‬轉食品衛生科）。