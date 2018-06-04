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台灣過去1年跳電1.6萬次 經長要求台電提因應之道

鉅亨網2018/06/04 19:37
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近期因天氣熱，氣溫高升，用電量也跟著飆升，大小跳電事件頻傳，經濟部長沈榮津今 (4) 日指出，過去 1 年全台有 1.6 萬次跳電紀錄，已要求台電收集 3 年 4. 八千次跳電紀錄進行大數據分析，檢討出問題後提出因應之道，同時未來也會要求分層負責，該負責就負責。

沈榮津重申，跳電跟缺電是兩回事，缺電是大家擔心電會不會短缺，以本周來看，備轉容量率約 4-5%，也就是有 150 萬萬瓩，在供電上是夠的。

至於跳電是因台電電力輸出的線路，透過變壓器、電線電纜連接到用戶端，如果開關、變壓器出現故障，線路就會切掉，開關跳掉跟缺電無關，但是台電既有線路及設備要重新檢討。

沈榮津表示，統計過去 1 年全台有 1.6 萬次跳電紀錄，已要求台電蒐集 3 年、約 4.8 萬次跳電記錄，進行大數據分析，包括那些是電纜問題、那些是電纜接駁問題、那些是變壓器問題、那些是開關問題，比如說上周信義區大規模跳電，就是開關設備問題。

沈榮津說，上周六已找台電檢討，設備為什麼出問題，是國人自己開發還是國外技術引進，技術引進有沒有落實，開發有沒有型式認證檢驗，這些都要透過全盤檢討，如果有問題的設備是在台電上，就要拆下來；他強調，已要求台電檢討，做大數據分析，提出故障原因及因應解決之道，在問題檢討出來，未來將會依分層負責，該負責就負責。

沈榮津指出，未來電價不會上漲，在汰舊換新上台電有固定計畫執行，離岸風電將開放公開競標，取得合理市場價，再回來檢討躉購電價，這樣對大家都好，產業也要電，電價也要合理。

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關鍵字台電跳電缺電大數據headline
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