維族團體：新疆公務員齋戒月禁食　官方送上食物

（中央社台北4日電）目前正值伊斯蘭教齋戒月，但海外維吾爾團體表示，中國政府2017年起禁止新疆穆斯林參加許多宗教活動，包括禁止公務員在齋戒月依教律禁食。若偷偷禁食，官方會在午餐時間送上食物和水。

美國之音報導，世界維吾爾代表大會主席多里坤．艾沙並表示，中國政府近來逮捕更多的維吾爾族人士，特別是從5月17日開始的齋戒月期間。

多里坤．艾沙指出，中國政府2017年起禁止新疆穆斯林參加許多宗教活動，包括禁止公務員在齋戒月依律禁食或前往清真寺，甚至還舉行飲酒和吃豬肉的比賽活動。