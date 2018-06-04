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中央社

英調查：年輕世代較不以身為英格蘭人為傲

中央社2018/06/04 19:32
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者戴雅真倫敦4日專電）英國廣播公司（BBC）調查發現，英格蘭的年輕世代比起老一輩，較不以身為英格蘭人為傲。

BBC委託線上民調業者「輿觀」（YouGov）調查2萬81名英格蘭居民發現，雖然有8成英格蘭居民強烈認同自己是英格蘭人，但相較於65歲以上居民有72％以此為榮，18至24歲的年輕人僅有45％認為身為英格蘭人值得驕傲。

整體而言，有近半數人（49％）認為過去的英格蘭比較好，約1/6（17％）受訪者認為未來的英格蘭會越來越好。

儘管65歲以上年齡層多以身為英格蘭人為榮，但當中的6成認為過去的英格蘭比現在好，2/3（67％）的人認為現在的英格蘭比全世界多數國家要好。

年輕人比年長者樂觀，有28％的18至24歲年輕人認為，英格蘭最好的日子是在未來。

55％的50至64歲年齡層及6成的65歲以上長者認為，過去的英格蘭比現在好。

溫徹斯特大學（University of Winchester）英國認同與政治中心主任戴納姆（John Denham）說：「不論是在英格蘭、蘇格蘭或威爾斯，比起年長一輩，年輕世代的愛國主義較不高張。」

他說：「他們對世界會有更世界一家、多文化、多民族的看法。年輕世代有比較多人來自黑人及其他少數族群，相對於英格蘭人，他們更可能認同自己是英國人。」

英格蘭是大不列顛與北愛爾蘭聯合王國（通稱英國）的成員之一，面積占英國53.7%，人口占英國84.2%。

而什麼人算是英格蘭人，將近8成受訪者認為出生在英格蘭的，算是英格蘭人。僅有14％的人認為居住在英格蘭不到5年的，也可以算是英格蘭人。

至於英格蘭人的特質，則被認為是幽默感、傳統、有禮，及公平競爭等。（編輯：郭中翰）1070604

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