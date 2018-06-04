鹿港老人文康中心　耐震補強工程開工祭典儀式

已有20年的鹿港鎮老人文康中心，為符合安全及實用標準，特由鹿港鎮公所向衛福部爭取到前瞻計畫之「城鄉建設-公共服務據點整備」納入「公有危險建築補強重建」經費，加上縣府補助及公所自籌款總計800萬元，即日起進行耐震補強計畫工程，4日上午由鎮長黃振彥率相關課室主管於開工現場進行傳統祭拜儀式，祈求工程進行平安順利。

黃振彥表示，鹿港老人文康中心為地上四層地下一層之RC造公有建築，係於民國84年興建，86年竣工，迄今已20年。平日一樓為老人會，二樓辦理長青學苑及藝文課程，三樓為彰化縣政府委託財團法人老五老基金會辦理老人日間照護中心，四樓為緊急民生物資存放室，地下一樓是老五老基金會送餐服務的中央廚房及桌球室等，是鹿港鎮推動執行老人福利政策的重要據點，提供長者照護、學習、休閒等多元化服務，平均每年服務達10萬人次以上。



▲鹿港老人文康中心進行耐震補強工程，鎮長黃振彥於開工現場進行傳統祭拜儀式，祈求工程進行平安順利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

黃振彥指出，老人文康中心提供鹿港鎮民休閒健身服務，也是鎮內主要的避難收容處所，備有緊急發電機、電梯，於緊急災害發生時可發揮救災效能，提供本鎮行動不便的弱勢民眾舒適安全的收容處所，因建築已有20年，經台灣省土木技師公會進行耐震能力詳細評估，顯示耐震力不符合現行耐震規範，建物安全有疑慮，為此，鹿港鎮公所特別規劃「結構補強」及「修復」兩大工程項目，希望能夠讓老人文康中心重生，更加堅固耐用。



▲鹿港老人文康中心進行耐震補強工程，鎮長黃振彥於開工現場進行傳統祭拜儀式，祈求工程進行平安順利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

黃振彥說，其中「結構補強」將採開口剪力牆+翼牆補強工法，保留各樓層窗戶通風，採光機能，且同時增加建物強度、勁度及韌度；「修復工程」則針對建物毀損滲水進行修復，增進建物的耐久性、美觀及舒適性。



▲鹿港老人文康中心進行耐震補強工程，鎮長黃振彥於開工現場進行傳統祭拜儀式，祈求工程進行平安順利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

黃振彥強調，老人文康中心修復之後，將是符合安全指標的穩固建築，未來持續辦理長照2.0服務體系-推動社區整體照顧模式A級據點、長輩們樂活學習、交流聚會場所，以及兼具避難收容據點、運動休閒場所等功能，將提供鎮民更完善及多元的福利服務。