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娛樂

神明指示這件事　女主播竟拿兩房貸款挺夫

記者吳維書／台北報導2018/06/04 21:08
▲女主播安幼琪拿兩房貸款挺夫賣水。（圖／翻攝自安幼琪臉書 , 2018.6.4）
▲女主播安幼琪拿兩房貸款挺夫賣水。（圖／翻攝自安幼琪臉書 , 2018.6.4）

女主播安幼琪主持《突發琪想》、《新聞追追追》專業形象深植人心，她透露老公四年前得到神明指示賣水，「說來很玄，是烏日天靈宮的關聖帝君透過靈乩指示我和先生做這件事的，既然是神聖使命，我們認真看待。」她透露目前投入經費高達千萬元，甚至連台南、台北房產都拿去貸款了。

安幼琪表示，「只要認真做事，心存善念，懂得分享好東西，懷抱著一顆感恩的心，我相信眾神明都會幫忙。」她坦承研究到第三年，壓力開始大了起來，「全家投入第二事業，我跟老公一起持有的台南、台北兩棟房子，已經拿去貸款了。」她還透露主持《突發琪想》中，不可思議的兩個經歷，「過年時訪問虎爺公廟的發言人，談過年拜拜怎麼求？結果講到一半，某名嘴臉色發白，說心跳好快，身體開始規律搖擺出現靈動現象，接著室內的燈光，像跑馬燈一樣，輪流一明一暗閃爍三分鐘之長；當時所有人都傻了，只好停機。」


▲女主播安幼琪透露靈異經驗。（圖／翻攝自安幼琪臉書 , 2018.6.4）

沒想到這時虎爺公廟來賓雙手合十說：「拜託虎爺公，不要再玩了，讓我們好好錄完，拜託祢了！」講完三秒鐘，一切恢復正常，令她相當驚訝。接著，她又提及有名嘴帶古董「月光犀牛角杯」和化石上節目，當下另一位老師竟警告名嘴，「要把古董收起來，有不好的東西！」話才剛說完，桌上沒有開光過的羅盤指針立刻晃得超劇烈，而開光指神明為物品注入「靈氣」加持，現場機器也發出「嗶」聲，因此中斷錄影，沒想到之後古董一收起來，機器立刻不叫了。

關鍵字安幼琪女主播貸款
秦良丰醫官盼　周董楊丞琳幫氣

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