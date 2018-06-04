神明指示這件事　女主播竟拿兩房貸款挺夫

女主播安幼琪主持《突發琪想》、《新聞追追追》專業形象深植人心，她透露老公四年前得到神明指示賣水，「說來很玄，是烏日天靈宮的關聖帝君透過靈乩指示我和先生做這件事的，既然是神聖使命，我們認真看待。」她透露目前投入經費高達千萬元，甚至連台南、台北房產都拿去貸款了。

安幼琪表示，「只要認真做事，心存善念，懂得分享好東西，懷抱著一顆感恩的心，我相信眾神明都會幫忙。」她坦承研究到第三年，壓力開始大了起來，「全家投入第二事業，我跟老公一起持有的台南、台北兩棟房子，已經拿去貸款了。」她還透露主持《突發琪想》中，不可思議的兩個經歷，「過年時訪問虎爺公廟的發言人，談過年拜拜怎麼求？結果講到一半，某名嘴臉色發白，說心跳好快，身體開始規律搖擺出現靈動現象，接著室內的燈光，像跑馬燈一樣，輪流一明一暗閃爍三分鐘之長；當時所有人都傻了，只好停機。」