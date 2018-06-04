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中央社

瓜地馬拉火山噴發至少25死 災情40年來最慘

中央社2018/06/04 19:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社瓜地馬拉市4日綜合外電報導）中美洲國家瓜地馬拉火峰火山（Fuego）昨天噴發，造成至少25人身亡，近300人受傷，這是火峰火山逾40年來最嚴重的噴發，總統莫拉萊斯宣布全國進入警戒狀態。

英國「每日快報」（Daily Express）報導，火峰火山噴發造成的災情是逾40年來最嚴重。

法新社報導，莫拉萊斯（Jimmy Morales）宣布埃斯昆特拉（Escuintla）、奇馬特南戈（Chimaltenango）、沙卡德貝格（Sacatepequez）進入紅色警戒狀態，這些地區受火山噴發影響最大，且全國都進入橙色警戒狀態。

莫拉萊斯表示，他和政府將決定是否要求國會宣布這些地區進入緊急狀態，同時呼籲民眾保持冷靜。

莫拉萊斯說，已派出數百名警員、紅十字會及軍方人員支援緊急行動。

國家防災管理局（National Disaster PreventionAuthority）發言人戴李昂（David de Leon）說，由於光線不足及情況危急，搜救失蹤人員與死者的行動已經暫停，並將於今晨重新展開。

海拔3763公尺的火峰火山噴發，將火山灰吹向周遭地區，讓許多植物和樹木變成灰色，並覆蓋了街道、汽車及人群。

火山灰佈滿全身的農民忙著逃命，民防人員試圖將他們遷移至避難所。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，緊急事務處理署（CONRED）秘書長卡巴納斯（Sergio Cabanas）稍早表示，火山噴發影響逾170萬人。他指出，死者包含一名民防官員。

他還說，有3000多人因為火山噴發而被撤離，噴發影響火山周邊的鄉村社區，包括相當受遊客喜愛的西班牙殖民時代城鎮安地瓜（Antigua Guatemala）。

卡巴納斯不排除死亡人數會增加，因為還有「失蹤人員，但我們不知道有多少人」。

美聯社報導，戴李昂表示，死亡人數於昨晚攀升，繼稍早確認其他地區有7名罹難者後，在聖米格洛斯洛特斯社區（San Miguel Los Lotes）發現18具遺體。

瓜地馬拉地震學和火山學研究所所長桑傑士（EddySanchez）指出，火山熔岩的溫度高達攝氏700度左右。

一段影片顯示火山泥流或碎屑流和泥漿快速移動，衝上沙卡德貝格和埃斯昆特拉之間的高速公路上的橋梁，且造成橋樑部分毀壞。

沙卡德貝格電視台播出熔岩流進住家並造成住宅燒毀的畫面。3具遺體部分埋在火山噴發的灰色殘骸中。火峰火山距離首都瓜地馬拉市（Guatemala City）約44公里。

消防隊員說，他們看到部分民眾受困，但道路被火山碎屑流覆蓋而中斷交通，他們一直無法救出這些人。

國家防災管理局昨晚在推特貼文引述桑傑士的話表示，目前火山持續噴發，且還有很大可能會飄落大量火山碎屑。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1070604

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