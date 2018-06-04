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中央社

杜特蒂會文在寅 長期夥伴共構區域和平

中央社2018/06/04 19:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉4日專電）菲律賓總統杜特蒂與南韓總統文在寅今天在青瓦台會談，兩人承諾加強菲韓雙邊關係，互稱長期夥伴，可共同建構區域和平，並見證5份合作文件的簽署，包括農業、貿易及科技。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）3日至5日官方訪問南韓，今天在青瓦台與文在寅舉行閉門會議及雙邊會議，兩人還見證5份合作文件的簽署。

菲律賓交通部與韓國國土交通部簽署「交通合作備忘錄」，菲律賓科技部與韓國科學、資通訊與未來規劃部簽署「科技合作備忘錄」，菲律賓貿工部與韓國產業通商資源部簽署「貿易暨經濟合作備忘錄」。

此外，菲律賓農業部與韓國農林與農村事務部簽署「農業合作備忘錄」，菲律賓政府與韓國進出口銀行簽署「新宿霧國際貨櫃碼頭計畫貸款協議」。

杜特蒂與文在寅在閉門會議後，舉行雙邊會議。

根據菲律賓總統府馬拉坎南提供的文字紀錄，杜特蒂在雙邊會議的開幕致詞中說，菲律賓在「獨立外交政策」之下，非常重視像南韓這樣的朋友，以打造共同成長所需的環境。

杜特蒂形容南韓是「長期夥伴及真朋友」，指出菲韓之間更深入的接觸，是進一步促進和平、進步與繁榮的要素。

文在寅致詞時說，他和杜特蒂在閉門會議中，就未來提升友好關係及共同建構區域和平做出極具建設性的討論。

兩人都提到韓戰期間，菲韓士兵並肩作戰的情誼。

菲律賓是東南亞國家協會（ASEAN）中，第一個與南韓建立外交關係的國家，兩國2019年將慶祝建交70週年。菲韓民間交流密切，有6萬8000名菲人在韓國生活或工作，2017年有160萬人次韓人來菲觀光、45萬人次的菲人赴韓旅遊。（編輯：郭中翰）1070604

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