影／彰基長期照護中心舉辦居家照護個案暨家屬聯誼活動

彰化基督教醫院長期照護中心舉辦居家照護個案暨家屬聯誼活動，邀請彰基物理治療師、金色博士Dr.Golden音樂生活創意中心老師實際現場操作教學。透過此次聯誼會，共有40個家庭參加，增加照顧者之間有互相交流機會，分享彼此照顧經驗，藉此減輕照顧者照顧上的疲憊感及無力感，並提升其支持系統。

我國已邁入高齡社會，65歲老人占14%。根據中華民國家庭照顧者關懷總會統計調查，家庭照顧者以女性居多約占七成，年齡介於51～60 歲間的家庭照顧者人數比例較高，佔32.9%。

彰基長期照護中心表示，在居家照顧的個案中，有三成的照顧者未申請外籍勞工協助照顧，照顧者年齡介於51~60歲不等，發現這些家庭照顧者忙於照顧工作時，常忽略自己的需要，因而產生生理、心理、社會經濟等問題，如文獻上談到的症狀包括：生理上疲倦、睡眠不足、照顧傷害等症狀；心理上：憂鬱、無力感、被束縛及無人幫忙而生氣。

社會方面：娛樂活動減少、從社會網絡中隔離、無法滿足人際需求等，進而嚴重影響照顧品質；且大多病人皆臥床，需完全協助執行日常照顧，在照顧過程中，協助移動病人是不可少的，經由此次邀請物理治療師實際現場操作教學。



▲音樂輔療老師透過活動帶給長照家屬莫大的心靈紓壓。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

另外，音樂對人們的效用早已被認同，而目前音樂被運用於醫療照護中是長期照護熱絡討論的，對於此次聯誼會邀請金色博士Dr.Golden音樂生活創意中心老師帶領個案及家屬透過實際的音樂輔療並配合氣球、網球、筷子及鼓棒等，讓長期照顧者透過老師的教導並實際運用簡單的活動紓壓技巧，讓參與者可以於生理、心理、情緒上獲得紓緩，更進而提升照護品質及紓壓。