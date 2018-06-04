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中央社

F-16戰機失事 空軍初判人為天候等肇因

中央社2018/06/04 19:50
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮空軍基地一架F-16單座戰機今天下午由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓時，光點在基隆暖暖粗坑山區消失。空軍初判，不排除人為、天候、環境等各因素。

空軍第5聯隊傍晚在基地內召開記者會，由空軍司令部政戰主任王純雄中將、空軍第5戰術混合聯隊長陳黃榮等說明。

這架6685號戰機下午1時15分起飛，執行萬安41號演習假想敵攻擊基隆港的演習，依據計畫航線，從花蓮機場起飛後，爬升到1萬5000呎往北飛行，在1時30分，約在彭佳嶼北方轉彎開始下降高度，預定降到2000呎，執行定向攻擊目標基隆港，約在目標前14浬有回報進入雲層，但1時44分光點消失在基隆五分山。

吳彥霆空軍官校98年班，27作戰隊作訓官，擔任長機也是飛行領隊，飛行總時間約1056小時，F-16飛行853小時，任務考核均合於標準，飛行情況正常。吳彥霆近3年健康檢查合於標準。

這架6685號戰機飛行時數2200小時，今年5月17日才做正常檢查。

陳黃榮說，肇因初判，查詢「空中飛行紀錄器」內容，不排除人為因素、天候、環境等總總因素，屬複合環境所產生。

軍方將針對F-16戰機飛行操動器、發動機、逃生、導航、航電等主要系統作特檢，完成後再恢復F-16戰機任務，後續已成立飛安失事調查小組，根據所有因素詳細調查。

王純雄說明，地面部隊已在五分山步道2.9公里處發現人員臂章，研判未跳傘。

關於演習部分，王純雄說，依照司令部指示，後續F-16將停止演訓任務，並進行特檢，特檢完成後，若沒問題，才會恢復演訓任務。6月7日起，花蓮漢光演習交由嘉義基地執行。吳彥霆的妻子也在基地服務，是作戰室上士行政士，會給予最妥善的照顧。（編輯：唐聲揚）1070604

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