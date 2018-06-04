F-16戰機失事 空軍初判人為天候等肇因

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮空軍基地一架F-16單座戰機今天下午由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓時，光點在基隆暖暖粗坑山區消失。空軍初判，不排除人為、天候、環境等各因素。

空軍第5聯隊傍晚在基地內召開記者會，由空軍司令部政戰主任王純雄中將、空軍第5戰術混合聯隊長陳黃榮等說明。

這架6685號戰機下午1時15分起飛，執行萬安41號演習假想敵攻擊基隆港的演習，依據計畫航線，從花蓮機場起飛後，爬升到1萬5000呎往北飛行，在1時30分，約在彭佳嶼北方轉彎開始下降高度，預定降到2000呎，執行定向攻擊目標基隆港，約在目標前14浬有回報進入雲層，但1時44分光點消失在基隆五分山。