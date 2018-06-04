影／彰化縣議會辦理地方治理論壇　討論治縣挑戰

為促進整體發展與強化城市競爭力，彰化縣議會辦理「107年度地方治理論壇」，邀請兩岸學者、專家、縣議員與各界人士齊聚一堂，4日辦理論壇啟動儀式，議長謝典霖等人按下象徵活動開跑的啟動鈕，舞台上3顆LED球體發亮，宣告今年論壇開鑼，謝典霖說，將在八場高規格論壇中集思廣益，從多元面向探討治理彰化縣的策略、優勢與挑戰。

彰化縣開發早、是集農業與工商產業發展興盛於一身的縣市，擁有四大工業區與八大生活圈；近年來彰化縣政府確立「北工業、南農業」，朝向精緻農業、低汙染工業與輔導傳統產業轉型等施政方向。



▲彰化議會辦理地方治理論壇啟動儀式，議長謝典霖歡迎民眾踴躍參與地方治理論壇，彰化師範大學主任秘書林哲鵬為地方治理論壇宣傳。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

縣議會也在議長謝典霖領軍下，帶領各選區議員等民意代表，全力傾聽鄉親的聲音，不斷調和民意、解決問題，促進彰化縣各產業轉型發展，因此今年度的「地方治理」論壇，將跳脫民意機關的侷限，邀集國、內外各界專家共同獻策，透過公開討論，以清晰方向來擘畫彰化各地的特色，完善地方治理藍圖，並發揮最大的價值，以打造成幸福新家園。



▲彰化議會辦理地方治理論壇啟動儀式，議長謝典霖歡迎民眾踴躍參與地方治理論壇，彰化師範大學主任秘書林哲鵬為地方治理論壇宣傳。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

謝典霖表示，辦理地方治理論壇從民意出發，有別行政單位只以行政的觀點，行政如果能貼近民意，將是一大福音，論壇也廣邀彰化縣政府一級主管參加，把便民想法讓行政主管機關知道。此外，議會也是民主的搖籃，很多立委、行政首長，都是從議會出發，論壇搭起平台，讓更多民眾，主管，了解議員所想、所講能不能執行，合不合理。

今年論壇由國立彰化師範大學承辦，彰師大主任秘書林哲鵬表示，論壇跳脫民意機關的侷限，廣邀國內外學者專家共同獻策，透過公開的討論，從多元的面向探討彰化縣地方治理的策略、優勢與挑戰。



▲彰化議會辦理地方治理論壇啟動儀式，議長謝典霖歡迎民眾踴躍參與地方治理論壇，彰化師範大學主任秘書林哲鵬為地方治理論壇宣傳。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

首場論壇6月8日在彰化縣文化局演講廳舉辦，邀請到豐安聯合診所院長蔡明忠，以「從醫療端看未來的長照」為專題演講，論壇主題「資源平權、城鄉零差距」，將邀請行政院中部聯合服務中心副執行長蔡榮捷、東海大學政治系教授邱師儀、中正大學政治系教授蔡榮祥，以及縣議員們，共同探討彰化縣社會資源整合的問題。