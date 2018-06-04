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鴻海龍華廠本周30周年廠慶 郭台銘：2022年將成

鉅亨網2018/06/04 20:01
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鴻海 (2317-TW) 中國深圳龍華廠本周將舉行 30 年廠慶，鴻海董事長郭台銘提前預告，龍華廠區將成為微矽谷園區，預計 2022 年實現。

郭台銘在接受媒體採訪時指出，龍華廠區擁有完整的精密機構件、模具、刀具、光學、物理、軟體、半導體、設計等中心，另外包括雲端處理、雲計算、霧計算、人臉識別、資料傳送、無人商店等等技術和應用也都完備，同時還有成千上萬的新材料可供研發。

郭台銘說，在龍華廠區中，不管各種產品及應用都能找到自己的想要所需的技術。至於旗下也同樣位於廣東的觀瀾廠區，郭台銘說，將轉為高科技產品、新一代產品的開發、研究及整合生產功能。

鴻海龍華廠區將在 6 月 6 日舉行大型回憶展、科技展、影片和產品展，對龍華過 30 年的發展進行總結，另外也將舉行實體經濟和數位經濟融合發展高峰論壇，邀請工業互聯網、大資料、人工智慧、8K+5G 等領域的頂級專家，為鴻海未來發展點出方向。

郭台銘認為，深圳因為累積了幾十年的改革開放的基因，將是中國未來的矽谷，而龍華廠區則是未來矽谷的核心。郭台銘說，鴻海已經將深圳市為集團的研發、設計總部，研發方向包括工業互聯網、智慧製造及人工智慧等，不僅能提升鴻海本身的生產效率，還能透過大數據，協助協力廠商提高生產效率。

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