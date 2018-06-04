歐債危機後到民粹主義崛起 誰是新版「歐豬五國PHI

昔日被媒體稱為「歐豬五國」的希臘、葡萄牙、西班牙、意大利和愛爾蘭，六年前陸續走出歐債危機；但六年後的現在，歐元區又出現了新版「歐豬五國」，面臨著民粹勢力的崛起及反歐盟情緒的高漲。

歐元區第三和第四大經濟體的義大利和西班牙，上周接連發生政治動盪，衝擊歐元進一步下跌，累計近 3 個月來，歐元兌美元跌幅近 5%。

歐元兌美元近 3 個月來跌幅近 5%。

知名大富豪索羅斯 (George Soros) 日前發表演說時，直言歐盟正面臨一場「生存危機」，並將歐洲問題分成三大危機，分別是難民危機、脫歐造成的領土分裂危機，以及因緊縮造成的經濟困難。