英全化工發生大火　民眾到場拉白條抗議

彰化縣伸港鄉全興工業區興工路旁的英全化工全興廠1日凌晨發生火災狂燒8小時，整夜不時傳出爆炸聲造燃燒濃煙、飄散惡臭，住戶徹夜不安，4日民眾到場拉白條抗議，強調「拒絕恐懼，還我安全」，廠方接下抗議書，表示一周後回復。

全興工業區英全化工橡膠粒子倉庫在5月31日深夜發生大火，彰化縣環境保護協會理事周君綾、縣議員尤瑞春、和美代表會主席林金鐘等人，4日徒步走到英全化工公司抗議，英全化工公司代表接下抗議書。

居民劉亮杉強調，他在1990年代就來抗議英全公司飄著瓦斯味，沒想到，事隔20年再度來抗議，這次是因為倉庫大火，嚴重危害民眾的生命安全。英全化工廠長陳昭哲表示，對於大火造成民眾恐慌與不安，他代表公司致上十二萬分的歉意，也希望民眾再給公司一個機會。

居民訴求，公司儲放的化學物品有哪些哪種類、存放多少在場區內，萬一發生大火地點是這些化學槽及存放的地點，爆炸的威力如何？鄰近的居民有無生存機會？疏散居民的sop為何？

周君綾指出，搶救火災，噴灑起火處的大量廢水直接排入雨水溝，沒有確實處理廢水，灌溉用水與廢水混雜一起。議員尤瑞春要求全興工業區服務中心，應該建立防災應變小組，建立各項因應災害發生措施。



▲全興工業區英全化工發生大火，火勢延燒8個小時，附近居民拉白條抗議，強調「拒絕恐懼，還我安全」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

和美鎮湖內里、地潭里及伸港鄉溪底村的里民約100多人，要求英全化工公司要徹底給民眾一個交待。陳昭哲說，會把民眾意見轉交給上級主管，也希望火災調查結果能夠儘快出爐。