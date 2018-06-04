孝順369 健康久久久　彰化縣議會支持通過

▲ 彰化縣議會第18屆第7次定期會會中通過縣府提出九九重陽敬老禮金369政策預算，彰化縣的老人家今年重陽節的敬老禮金將是一包大紅包。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

小確幸。彰化縣的老人活得越久領得越多，是真A！彰化縣議會4日三讀通過彰化縣政府提出九九重陽敬老禮金369政策預算，滿65歲到79歲長者每人3000元禮金、80歲到89歲每人6000元、90歲以上每人9000元，彰化縣長魏明谷感謝彰化縣議長謝典霖及副議長許原龍帶領所有議員不分藍綠對這項預算的支持，讓縣民享有這項福利。

社會處長黃淑娟表示，今年重陽敬老禮金總預算8億1223萬5000元，預計將會有20萬4344位長者受惠，社會處編列預算5億9458萬8000元，再追加2億1764萬7000元，魏明谷感謝議會相挺，在上任第4年兌現競選政見。



▲ 彰化縣議會第18屆第7次定期會會中通過縣府提出九九重陽敬老禮金369政策預算，彰化縣的老人家今年重陽節的敬老禮金將是一包大紅包。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

彰化縣目前65歲以上人口已經超過14%，邁入高齡社會，敬老禮金369政策將編列8億1200多萬元預算，彰化縣政府最近不斷祭出福利牌，雖然國民黨籍議員日前一起質疑魏明谷未實現競選時的福利政見，不過三讀還是讓縣府預算通過。

魏明谷表示，彰化的老人家是大家的寶貝，藉由重陽節禮金的發放，發揚傳統敬老倫理精神，讓縣內的長者感受到縣長對長輩的重視與關懷，讓長者活得尊嚴，表達政府對長者敬重關懷美意，預計此項福利措施將會有20萬位長者受惠。



▲ 彰化縣議會第18屆第7次定期會會中通過縣府提出九九重陽敬老禮金369政策預算，彰化縣的老人家今年重陽節的敬老禮金將是一包大紅包。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

魏明谷指出，彰化65歲以上的人口已經超過14%，逐漸邁入高齡社會，顯示老人照顧已是縣府施政的重要課題。早有研究顯示，參與團體生活，多多與人互動，可以豐富生活，有助於健康，所以縣府希望長輩們都能出外趴趴走，因而提供許多福利。