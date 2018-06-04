蔡總統籲正視六四 國台辦：拿遮羞布老調重彈

（中央社台北4日電）針對總統蔡英文今天在臉書呼籲中國正視「六四」，中國國台辦發言人馬曉光今晚聲稱，中國人民對政治經濟社會發展情況「最有發言權」，「民進黨當局」只會「年年拿遮羞布老調重彈」。

中國國台辦今晚以馬曉光答記者問的形式，以書面作上述表示。

馬曉光宣稱，「大陸政治經濟社會發展情況，大陸人民最有發言權，民進黨當局領導人和民進黨沒有資格說三道四」。

他說，是中國共產黨「團結率領全中國人民」，找到了「國家獨立、民族復興、人民幸福的正確道路」，「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，迎來了中華民族偉大復興的光明前景」。