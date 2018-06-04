蔡總統籲正視六四 國台辦：拿遮羞布老調重彈

（中央社台北4日電）針對總統蔡英文今天在臉書呼籲中國正視「六四」，中國國台辦發言人馬曉光今晚聲稱，中國人民對政治經濟社會發展情況「最有發言權」，「民進黨當局」只會「年年拿遮羞布老調重彈」。
中國國台辦今晚以馬曉光答記者問的形式，以書面作上述表示。
馬曉光宣稱，「大陸政治經濟社會發展情況，大陸人民最有發言權，民進黨當局領導人和民進黨沒有資格說三道四」。
他說，是中國共產黨「團結率領全中國人民」，找到了「國家獨立、民族復興、人民幸福的正確道路」，「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，迎來了中華民族偉大復興的光明前景」。
馬曉光除重彈「一個中國」的「九二共識」舊調，並指「台灣當局和民進黨政府試圖轉移焦點，推卸責任」外，還聲稱「一個政黨、一種制度，究竟有沒有先進性和吸引力，關鍵在於能不能始終把人民對美好生活的嚮往當奮鬥目標，能不能給老百姓提供更好的發展機遇和更大的發展空間，讓人民獲得實實在在的好處」。
他宣稱，「民進黨和民進黨當局的所做所為，除了年年拿『遮羞布』老調重彈外，已經黔驢技窮，他們可以休矣」。
在蔡總統今天呼籲中國正視「六四」，指「六四不幸的歷史將會轉化成中國邁向自由民主的基石」，並期待有一天中國網民不用翻牆就可以瀏覽她的臉書外，行政院大陸委員會3日已對「六四」真相迄今仍被掩蓋未獲平反表達遺憾，呼籲中國應推動民主政治改革、落實人權保障。
此外，前總統馬英九今天也透過臉書，重申他的「六四不平反，統一不能談」立場，並呼籲中國「面對歷史，就事論事，是非分明」，才能真正拉近兩岸人民的心理距離。（編輯：邱國強/林克倫）1070604