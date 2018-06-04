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中央社

F-16戰機失事 軍方：飛官吳彥霆不幸殉職

中央社2018/06/04 20:17
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者林長順、黃旭昇、王朝鈺新北4日電）空軍一架F-16戰機今天墜毀在新北市瑞芳五分山區。陸軍第六軍團政戰主任謝明德晚間表示，經空軍鑑識小組鑑定，飛行官吳彥霆已經殉職。考量搜救人員的安全，晚間8時後暫停搜索，明天天亮後再繼續展開搜索。

空軍一架F-16單座戰機（機號6685號）下午1時9分由吳彥霆在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分消失，民眾下午3時22分在新北市瑞芳區五分山步道3公里處發現疑似F-16殘骸。軍警消動員數百人展開搜索行動。

謝明德指出，空軍第五聯隊少校飛行官吳彥霆，下午1時43分執行飛行任務時，戰機不幸於新北市瑞芳五分山區墜毀，相關原因正由空軍飛安調查小組做調查鑑定中。

他說，非常感謝新北市消防局及瑞芳警分局接獲民眾報案時，第一時間趕往現場救援。目前除了新北市消防局、基隆市消防局超過百位弟兄全力搜救外，空軍、後備、憲兵及第六軍團的官兵，也動員超過百位，陸軍特戰弟兄有30位也投入救援工作。

謝明德表示，現場看到許多飛機殘骸，也發現空軍飛行員的肩飾、燒毀的抗G衣服，經過空軍鑑識小組鑑定，吳彥霆已經殉職。考量搜救人員的安全，晚間8時後暫停搜索，明天天亮後再繼續展開搜索。（編輯：方沛清/卞金峰）1070604

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