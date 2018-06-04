敘利亞烽火下 愛貓人開庇護所搶救喵星人

敘利亞爆發戰爭後，他放下電工工作，成為救護車駕駛，協助載運傷者，也沒忘記持續帶食物給貓友。

法新社報導，43歲的賈利爾（Mohammed Alaaal-Jaleel）在敘利亞第2大城阿勒坡市（Aleppo）長大，從小喜歡貓。他在2011年戰爭爆發前是一名電工，下班後經過肉舖，會跟老闆要碎肉，拿去餵住家附近的街貓。

（中央社敘利亞卡法納哈4日綜合外電報導）在反抗軍控制的敘利亞北部區域，有一座貓咪庇護所，負責人賈利爾小心翼翼捧起一隻懷孕的貓，為牠進行超音波檢查。他說：「展現對人類的慈悲，要從憐憫萬物做起。」

戰火延續不停，養貓、愛貓人陸續逃離阿勒坡市，賈利爾扛起餵食170隻貓的工作，也為自己贏得新的綽號「阿勒坡貓人」。

賈利爾獲來得朋友和社群媒體追隨者的捐助，在阿勒坡市成立第1個貓咪庇護所。

不過，敘利亞政權2016年底試圖收復阿勒坡全市的控制權，加強轟炸反抗軍控制地區，賈利爾也逃離阿勒坡市，但是不放棄城裡的貓，他和其他貓迷成功救出22隻貓。

敘利亞戰爭造成超過35萬人死亡，戰前全國總人口超過半數流離失所，以及許多家畜四處流浪。

賈利爾接著於2017年初，在阿勒坡省卡法納哈鎮（Kafr Naha）成立第2家貓咪庇護所，22隻帶出的貓當中有18隻收容在此。

網路群眾集資成立的貓咪庇護所，不只提供貓咪每日兩餐，也是聘有獸醫的動物醫院。賈利爾說：「這裡免費治療各式各樣動物，馬、牛、甚至雞。」

賈利爾和同事1月進行盤點後發現，他們不到1年內，免費開出7000張處方箋。（譯者：羅苑韶/核稿：嚴思祺）1070604