NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈狄鶯救子將下檔　孫安佐爆5日假釋美兵殉職　戰友「幫抱女兒」惹淚崩8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

敘利亞烽火下 愛貓人開庇護所搶救喵星人

中央社2018/06/04 20:26
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社敘利亞卡法納哈4日綜合外電報導）在反抗軍控制的敘利亞北部區域，有一座貓咪庇護所，負責人賈利爾小心翼翼捧起一隻懷孕的貓，為牠進行超音波檢查。他說：「展現對人類的慈悲，要從憐憫萬物做起。」

法新社報導，43歲的賈利爾（Mohammed Alaaal-Jaleel）在敘利亞第2大城阿勒坡市（Aleppo）長大，從小喜歡貓。他在2011年戰爭爆發前是一名電工，下班後經過肉舖，會跟老闆要碎肉，拿去餵住家附近的街貓。

敘利亞爆發戰爭後，他放下電工工作，成為救護車駕駛，協助載運傷者，也沒忘記持續帶食物給貓友。

戰火延續不停，養貓、愛貓人陸續逃離阿勒坡市，賈利爾扛起餵食170隻貓的工作，也為自己贏得新的綽號「阿勒坡貓人」。

賈利爾獲來得朋友和社群媒體追隨者的捐助，在阿勒坡市成立第1個貓咪庇護所。

不過，敘利亞政權2016年底試圖收復阿勒坡全市的控制權，加強轟炸反抗軍控制地區，賈利爾也逃離阿勒坡市，但是不放棄城裡的貓，他和其他貓迷成功救出22隻貓。

敘利亞戰爭造成超過35萬人死亡，戰前全國總人口超過半數流離失所，以及許多家畜四處流浪。

賈利爾接著於2017年初，在阿勒坡省卡法納哈鎮（Kafr Naha）成立第2家貓咪庇護所，22隻帶出的貓當中有18隻收容在此。

網路群眾集資成立的貓咪庇護所，不只提供貓咪每日兩餐，也是聘有獸醫的動物醫院。賈利爾說：「這裡免費治療各式各樣動物，馬、牛、甚至雞。」

賈利爾和同事1月進行盤點後發現，他們不到1年內，免費開出7000張處方箋。（譯者：羅苑韶/核稿：嚴思祺）1070604

飛官吳彥霆殉職 蔡總統指示...杜特蒂訪韓 與女菲僑親嘴惹議

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan