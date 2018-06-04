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建設大高雄　陳其邁：延續陳菊施政高滿意度

記者蔡佳宏／高雄報導2018/06/04 21:00
▲高雄市長參選人陳其邁今(4)日上午在鳥松區農會、下午到旗山新光社區活動中心舉辦「智慧城市、經濟首都」政見會。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.04）
▲高雄市長參選人陳其邁今(4)日上午在鳥松區農會、下午到旗山新光社區活動中心舉辦「智慧城市、經濟首都」政見會。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.04）

民進黨提名高雄市長參選人陳其邁今(4)日繼續第二天的請益之旅，上午在鳥松區農會、下午到旗山新光社區活動中心舉辦「智慧城市、經濟首都」政見會。向在地鄉親報告及請益，出席鳥松場有立法委員林岱樺、議員張勝富、邱俊憲、林芳如議員參選人江瑞鴻，出席旗山場有立委邱議瑩、議員鍾盛有、林富寶、旗山、鳥松農會幹部還有在地各里長、社區理事長的共同出席，二場鄉親熱情支持陳其邁，高呼當選聲不斷。


▲高雄市長參選人陳其邁舉辦「智慧城市、經濟首都」政見會，二場都獲鄉親熱情支持，高呼當選聲不斷。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.04）

陳其邁表示，中央地方合作，爭取前瞻基礎建設納入捷運黃線，未來將貫通鳥松區，全國性原住民博物館也將設在澄清湖旁，鳥松也有設施完備的長庚醫院，市府促成鳥松三民交界的覆鼎金公墓遷葬後改建為雙湖森林公園，打造城市花海，加上棒球場的重新整修，未來鳥松區要成為宜居、交通便利的優質生活圈。

陳其邁認為，高雄市農業就業人口很多，但競爭力、外銷能力不足，歐洲荷蘭農業一年產值將近一億歐元，台灣資通訊(ICT)產值也約1500億美金，代表荷蘭的農業與台灣ICT的產值規模一樣大，所以農業要與科技發揮加乘作用，才有成功機會，鳥松區也有農業，未來配合農會，投入智慧農業科技，協助當地農民拓展國際市場、拉高農產品單價並提升農民生活品質。

陳其邁提到市府在鳥松區，編列相當多經費治理排水，有效解決淹水問題，鳥松區發展的順利推動，需要議會與市府合作，四年前陳菊市長在鳥松區得票率是64%，鄉親當場高喊讓陳其邁在鳥松區得票率達標。


▲高雄市長參選人陳其邁舉辦「智慧城市、經濟首都」政見會，二場都獲鄉親熱情支持，高呼當選聲不斷。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.04）

陳其邁在旗山強調，旗山人文薈萃，有旗山老街、古色古香的農會大樓、古蹟武德殿，同時也有享譽台灣「香蕉王國」之美稱，結合這些條件，他希望打造旗山成為高雄東九區的門戶，作為旗美農產品集散拍賣、交流中心，以及觀光樞鈕。

陳其邁指出，農業佔旗山大宗收入來源，農產品種植的時程必須結合大數據與智慧科技，來控制農產品的供需，價格才會穩定，農產品的種植、開發，要跟隨市場的脈動，水果從產地到市場，要有連貫性的行銷策略，當市場失調時，政府必須介入調節，因此需健全產銷制度，加上當地觀光景點行銷，提高農產品價格。

陳其邁懇請鄉親年底選舉一定要鳥松「1+4」、旗山「1+2」（民進黨提名的1位市長、鳥松4席、旗山2席議員)全部當選，立委林岱樺、邱議瑩也懇請鄉親全力支持陳其邁，讓年底市長、議員選舉全壘打。張勝富、邱俊憲、林芳如、鍾盛有、林富寶議員及江瑞鴻參選人也在場展現大團結，拜託鄉親市長支持陳其邁、民進黨在議會過半，與陳其邁共同宣示延續陳菊施政高滿意度，繼續建設大高雄。

關鍵字鳥松旗山香蕉王國陳其邁
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