影／C肝所引起的罕見不孕　多次胚胎著床失敗

曉娟（化名）久婚多年肚子一點消息都沒有，在2年之內做過5次試管嬰兒，花了超過1百萬元但是都沒有成功懷孕，後來在因緣際會之下前往彰化博元婦產科求診，蔡鋒博醫師發現有異，轉介彰基醫院診療，確診是因長期罹患C型肝炎，誘發罕見「冷凝球蛋白血症」才導致不孕，經配合治療，第6度接受試管嬰兒終於成功懷孕，蔡鋒博說，曉娟目前順利懷孕8週已領媽媽手冊，完成第一次產檢。



▲博元婦產科門診發現，C肝所引起的婦女不孕相當「罕見」，不孕是由C型肝炎導致的冷凝球蛋白血症引起。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

彰化市博元婦產科院長蔡鋒博醫師表示，求子心切的曉娟，因長期罹患C型肝炎，根本不知道C型肝炎竟然是造成她不能懷孕的元兇，在2年之內做過5次試管嬰兒，花了超過百萬元，卻次都是失敗流產收場。



▲博元婦產科門診發現，C肝所引起的婦女不孕相當「罕見」，不孕是由C型肝炎導致的冷凝球蛋白血症引起。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

蔡鋒博問診時，認為曉娟她體質可能異常，才會誘發「多次胚胎著床失敗」，經發現有「免疫系統血栓」現象，立即協助轉診到「彰基醫院」風濕免疫科進一步檢查，才赫然發現罹患罕見的「冷凝球蛋白血症」，高度懷疑是導致這位婦女不孕，以及做了多次試管還失敗的主因。



▲博元婦產科門診發現，C肝所引起的婦女不孕相當「罕見」，不孕是由C型肝炎導致的冷凝球蛋白血症引起。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

蔡鋒博指出，冷凝球蛋白是人類血液中的一群遇冷即沈澱之免疫球蛋白，首次發現於多發性骨髓瘤病人的血清中，通常於室溫或低溫下沈澱，於體溫或高溫下會再溶解。因其特殊『冷凝』的特性，病人多在體溫較低的四肢或天氣較冷時容易產生症狀。



▲博元婦產科門診發現，C肝所引起的婦女不孕相當「罕見」，不孕是由C型肝炎導致的冷凝球蛋白血症引起。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

蔡鋒博表示，在台灣地區很大一部分是由C型肝炎引起，C型肝炎為台灣最常見原發性冷凝球蛋白症之例證，C型肝炎病患之中約70%，會有臨床上或實驗室檢查方面的免疫異常現象，感染後約有5成會出現冷凝球蛋白血症，病患可能在感染後7至15年出現臨床症狀包括常見之雷諾氏現象、紫斑等。



▲博元婦產科門診發現，C肝所引起的婦女不孕相當「罕見」，不孕是由C型肝炎導致的冷凝球蛋白血症引起。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

經彰基和博元婦產科相配合進行6層次的療程，「分別在植入胚胎前三天施打免疫球蛋白，順利懷孕後則必須施打到生產；其次是在植入胚胎前需施打肝素，並配合三大類的口服藥物，歷經數個月療程」，近期終於幫助曉娟順利懷孕已近三個月。



▲博元婦產科門診發現，C肝所引起的婦女不孕相當「罕見」，不孕是由C型肝炎導致的冷凝球蛋白血症引起。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

蔡鋒博也以此病例，呼籲長期罹患有C型或B型肝炎的婦女，如有長期不孕或連續作試管都失敗，要小心求診、找出病因，才能求子成功。