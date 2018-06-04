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中央社

杜特蒂訪韓 與女菲僑親嘴惹議

中央社2018/06/04 20:30
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉4日專電）菲律賓總統杜特蒂在首爾嘴對嘴親吻一名女性菲僑引發議論，馬拉坎南宮急忙滅火，稱這只是杜特蒂一時興起的「調皮行為」，並無邪念。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）3日至5日官方訪問南韓，昨天下午在一家酒店會見旅韓菲僑時，準備贈送2本書給現場菲僑。

根據馬拉坎南宮廣播暨電視機構（RTVM）的影片，兩名女性菲僑上台後，持杜特蒂的手觸碰自己的額頭，這是菲人向長輩請安及要求祝福的習俗，但杜特蒂開玩笑說，這是對老人的動作，他傾向於臉對臉式的問候。

其中一名女菲僑於是把臉頰湊近杜特蒂的臉頰，現場響起一陣歡呼聲，杜特蒂這時對另一名女菲勞比出親嘴的手勢，正當杜特蒂把嘴靠過去時，鏡頭切換到觀眾席。

但菲國電視台捕捉到的畫面，杜特蒂嘴對嘴親吻了這名菲僑，吻後擁抱這名女菲僑，後者雀躍不已。

杜特蒂的舉動在菲律賓引起議論，多名反對派國會議員抨擊杜特蒂不尊重女性。參議員漢迪夫洛斯（RisaHontiveros）在一份聲明中，指責杜特蒂倚仗權勢占婦女的便宜。

國家通訊社「菲律賓新聞社」（PNA）立即採訪這名被親嘴的女菲僑，並錄影上傳到臉書（Facebook）網站。這名女子自稱是韓國媳婦，認為能與總統親吻是「一生一次」的經驗，相信杜特蒂沒有揩油的念頭。

另方面，馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque）也說，很明顯地，這名菲僑並未感覺受到侵犯，這只是杜特蒂的「調皮舉動，沒有邪念」，相信這是菲國文化中可以接受的輕鬆時刻。（編輯：郭中翰）1070604

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