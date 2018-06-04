歐洲僅4國允許安樂死 法國慎重辯論中

法國目前禁止安樂死，但自2016年修法後，患者可要求「深度且持續鎮靜」，在不感到痛楚的情況下自然死亡。

在歐洲，瑞典、德國等在特定狀況下可能容許消極安樂死；允許積極安樂死或協助自殺的國家則僅有瑞士、荷蘭、比利時、盧森堡。

積極安樂死通常指由他人對患者施以致命藥物；消極安樂死指放棄醫療或停止維生系統；協助自殺則指由他人提供致命藥物，患者自行使用。

（中央社記者曾依璇巴黎4日專電）台灣媒體人傅達仁不堪病痛，赴瑞士尋求安樂死，同時呼籲台灣社會重視臨終議題。在歐洲，目前除瑞士外，僅有3國許可積極安樂死或協助自殺，法國則正在辯論。

法國十字架報（La Croix）今年一月公布民意調查，將近9成受訪者希望安樂死或協助自殺合法化。雖然民意支持，但事涉生命與倫理，立法程序仍相當慎重。

法國近年出現一些例子，在社會上激起關於安樂死的辯論。

例如現年41歲的藍柏（Vincent Lambert），他於2008年因交通事故而成植物人，目前仍在漢斯（Reims）醫院依賴維生系統生存，他的妻子主張藍柏本人不會希望在這種條件下活著，應該有尊嚴地死去；但藍柏的雙親反對至今。

還有作家柏爾（Anne Bert），她患了俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症，生前爭取在法國自由選擇死亡的權利，雖引起討論，但她沒等到國會立法，去年在比利時接受安樂死。

法國今年初啟動生物倫理公民代表會議（Etatsgeneraux de la bioethique），希望在秋天提出法律草案之前，廣泛徵詢公民意見。會議主要聚焦器官捐贈和移植、人工生殖適用範圍、臨終議題等，其中也談到安樂死。

今年4月，對國會具有諮詢顧問性質的法國經濟社會暨環境委員會（Cese）提出一份關於安樂死的報告，認為法律在嚴格條件下，可開放讓自願的臨終患者要求「明確致死的深度鎮靜」。

委員會也建議，法律應讓患者可拒絕接受與「明確致死的深度鎮靜」相關的任何形式醫囑、安排或用藥。

但天主教教會等反對安樂死的一方認為，委員會的意見未觸及痛苦的意義和文明戒律「不可殺」的內涵，辯論還在持續。

法國新聞電台（franceinfo）報導，經濟社會暨環境委員會的報告人蓋伊（Pierre-Antoine Gailly）說，近20年來，民意認為法律應許可更符合當事人意願的死亡形式；他還引用國家人口研究所（Ined）數據表示，雖然法律禁止積極安樂死，但每年可能仍有2000到4000名法國人的死亡與安樂死有關。

在用詞上，法國經濟社會暨環境委員會避開易引起爭議的「安樂死」或「協助自殺」，而是「致死的深度鎮靜」。

在瑞士，法律沒有明確允許安樂死的文字，而是把動機非出於自私的「協助自殺」除罪。

根據法國新聞電台，支持尊嚴死亡權的瑞士「解脫協會」（Exit）是把致死藥物注入到輸液袋，由使用者自行控制輸液開關，直到最後一秒都掌握自己的生死。2015年，瑞士有965起協助自殺案例，是2009年的3倍。

荷蘭自2001年許可安樂死，單在2016年就有約6000例；比利時於2002年許可，2016年約有2000例，另有越來越多法國人跨境求助；盧森堡於2009年許可，但僅限治療無望的患者，且不適用於未成年人。（編輯：高照芬）1070604