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中央社

F-16飛官吳彥霆殉職 國防部：從優撫卹

中央社2018/06/04 20:47
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北4日電）飛官吳彥霆少校今天駕駛F-16在新北市五分山區失事殉職，國防部表示，部長嚴德發對於吳彥霆盡忠職守，卻因公殉職感到不捨，已指示相關單位從優撫卹，並協助處理後續事宜。

一架F-16單座戰機（機號6685號）下午1時9分由吳彥霆在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分消失，民眾下午3時22分在新北市五分山步道3公里處發現疑似F-16殘骸。

六軍團政戰主任謝明德晚間在搜救現場受訪時表示，根據空軍鑑識單位的研判，吳彥霆不幸殉職。

國防部表示，嚴德發對於吳彥霆盡忠職守、全力執行任務卻因公殉職，進而失去優秀的飛行同仁感到哀慟與不捨，已要求相關聯參、空軍司令部、後備指揮部從優撫卹，以及全力協助家屬辦理後續事宜。

國防部也指出，已指派國防部總督察長室、空軍司令部組成專案小組調查肇事原因，要求確保各項演訓安全。

空軍司令部也表示，感謝所有參與搜救的官兵、地方警消協助，後續將成立飛機失事調查委員會實施調查，釐清此次飛安事件原委

空軍司令部強調，為有效減緩部隊創傷後壓力症候群，明天下午2時30分，將由國軍花蓮總醫院心衛中心至單位針對飛行同仁實施壓力檢核及團體輔導，降低壓力風險、維持整體戰力。(編輯：陳永昌)1070604

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