F-16飛官吳彥霆殉職 國防部：從優撫卹

（中央社記者游凱翔台北4日電）飛官吳彥霆少校今天駕駛F-16在新北市五分山區失事殉職，國防部表示，部長嚴德發對於吳彥霆盡忠職守，卻因公殉職感到不捨，已指示相關單位從優撫卹，並協助處理後續事宜。

一架F-16單座戰機（機號6685號）下午1時9分由吳彥霆在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分消失，民眾下午3時22分在新北市五分山步道3公里處發現疑似F-16殘骸。

六軍團政戰主任謝明德晚間在搜救現場受訪時表示，根據空軍鑑識單位的研判，吳彥霆不幸殉職。

國防部表示，嚴德發對於吳彥霆盡忠職守、全力執行任務卻因公殉職，進而失去優秀的飛行同仁感到哀慟與不捨，已要求相關聯參、空軍司令部、後備指揮部從優撫卹，以及全力協助家屬辦理後續事宜。