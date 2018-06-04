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中央社

陸空搜尋近5小時 確定吳彥霆罹難

中央社2018/06/04 20:46
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北4日電）空軍花蓮基地一架F-16戰機今天下午失聯，行政院國家搜救指揮中心晚間表示，經啟動陸空搜尋，下午3時46分在瑞芳山區發現飛機殘骸，晚間7時57分確定飛行官吳彥霆罹難。

國搜中心今晚發布新聞訊息表示，今天下午2時7分接獲國防部通報，空軍F-16單座戰機執行支援漢光演習任務時，於下午1時43分在新北市瑞芳山區光點消失，緊急出動陸空搜救。

機上人員為現年31歲的飛行官吳彥霆少校，著綠色飛行服出任務。

國搜中心表示，獲報後立即啟動陸空搜尋，包括出動國防部搜救機一架次、空勤總隊搜救機一架次；以及派出新北市消防局22車、126人、4搜救犬和1空拍機，和基隆市消防局17車、28人、2空拍機。

經過近5個小時搜尋，國搜中心說，國防部在晚間7時宣布發現抗G飛行衣碎片，且飛行衣上有血跡反應；另，消防署隨後在晚間7時57分回報，現場搜救人員發現大面積小肉塊及飛行員內衣褲掛於樹上，確定吳彥霆罹難。

回顧整起事件搜救過程，國搜中心在下午2時7分接獲國防部通報後飛機失聯後；隨後基隆市消防局在下午3時46分回報，在五分山登山口3.1公里處發現飛機殘骸；新北市消防局緊接著在下午4時24分於五分山雷達站成立前進指揮所。

由於事故現場下午起霧造成能見度不佳，國搜中心表示，國防部及空勤總隊搜救機分別於下午4時37分及5時返落松山；隨後，基隆市消防局於下午4時52分在步道上尋獲飛行員肩章，且周邊有燒灼痕跡。

由於現場殘骸碎片相當多，搜尋近5個小時，最後仍傳回不幸消息，確定吳彥霆罹難。（編輯：李亨山）1070604

今彩539第107133期開獎F-16飛官吳彥霆殉職 國...

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