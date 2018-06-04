高市林園日本腦炎病例増　2萬公費疫苗免費打

為持續強化防疫效能，遏止疫情蔓延，確保疫情發生地區民眾抗體保護力，衛生局於6月5日針對疫情發生地點週邊中厝、王公、廣應、溪州、潭頭五里內設置疫苗接種站。林園及大寮衛生所於6月6日起，將恢復原看診時段，符合公費接種對象之民眾如欲施打日本腦炎疫苗，請逕自衛生所掛號接種，開放接種期程至此波2萬劑公費疫苗用罄為止。

高雄市林園區出現今年第3例日本腦炎確定病例，該個案為30多歲居住於林園區男性，5月27日陸續出現發燒、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，經診治後個案目前意識清楚、已退燒、生命徵象穩定，衛生單位疫調發現該個案與5月24日高市首例確診日本腦炎個案住家距離約400公尺，與高市5月31日接獲疾管署通知林園區5月24日某豬舍驗出病毒蚊體捕獲地點距離第1例確診個案約900公尺疫情範圍內，研判此個案與第1例個案為同一波群聚疫情。



▲日本腦炎防疫宣導單。（圖／高市衛生局提供）

衛生局呼籲豬舍未接種日本腦炎疫苗的豬隻與大量的三斑家蚊是傳播病毒的最大感染窩，養豬畜牧場工作人員請儘速配合公費疫苗施打，業者也應善盡社會責任、主動配合豬隻疫苗接種，加強周遭溝渠、池塘、大型容器等積水處環境清潔，並落實場內防疫消毒工作。同時為避免三斑家蚊等病媒蚊孳生、室內應加裝紗窗紗門、使用捕蚊燈、滅蚊燈或驅蚊劑等，以避免蚊蟲入侵。

衛生局提醒未滿1歲及50歲以上未接種疫苗者為高風險族群，應避免前往豬舍及其周邊，如需前往請做好個人防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，噴灑政府許可合格的防蚊液。家中如有年滿1歲3個月的幼兒亦請儘速帶往轄區衛生所或合約醫療院所，完成常規日本腦炎疫苗接種，市民朋友如非公費疫苗接種對象但有疫苗接種需求，可至高雄市立聯合醫院、小港醫院或本市合約醫療院所自費施打日本腦炎疫苗（名冊詳見衛生局全球資訊網）。如需日本腦炎衛教及疫苗接種資訊，可至疾管署全球資訊網「預防接種專區」或撥打免付費防疫專線1922（或‪0800-001922‬）、高雄市政府衛生局全球資訊網「日本腦炎疫苗接種專區」或防疫專線：‪07-7230250‬ 洽詢。