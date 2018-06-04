外資上週大賣近200億 技術面卻有回穩跡象

中國信託投信表示，義大利兩大政黨聯合組閣成功，政治動盪落幕，美國宣布對歐盟及加墨進口的鋼鋁課稅，市場擔憂引起全球性貿易戰，但因美國非農就業數據大幅優於市場預期，歐美股市止跌回穩。

（中央社記者田裕斌台北4日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣197.28億元，不過，投信業者表示，周線KD指標已接近超跌區，日線及日KD指標也有回穩跡象。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，台股能否回穩可先觀察電子股動態，觀察本次領跌的蘋果概念股近日出現彈升，晶圓代工龍頭廠台積電(2330)雖然第2季展望保守，但扮演後續主要動能的7奈米(nm)製程也將自第3季中下旬放量，有機會營造出落底契機。

周俊宏指出，由於不少個股已出現波段修正，可留意5月營收表現佳，以承接強勢股為操作方向，此外，台股即將進入除權息旺季，高殖利率與旺季概念股可望成為盤面焦點。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為群創2萬6089張、台泥2萬4933張、聯電2萬2326張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為新光金8萬9238張、兆豐金5萬2959張、亞太電4萬5841張。（編輯：鄭雪文）1070604