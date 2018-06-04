消防小尖兵看過來 北市消防營開放報名

活動期間為7月3日至27日，每天上午8時20分至下午4時10分在北市消防災科學教育館舉行，每天進行一個梯次；同時，今年首度推出親子日，每逢週五就開放40名家長報名共學。

台北市消防局今天發布新聞稿表示，北市消防營活動將於6月12日上午10時起開放免費網路報名，共16梯次、每梯次100名兒童，預計6月21日下午4時截止報名（若額滿即提前截止）。

（中央社記者黃麗芸台北4日電）台北市消防局今天表示，為提供兒童暑假期間學習防災常識技能，消防營自6月12日起免費報名、共計1600名，首度推出親子日共學，體驗災防活動、認識消防工作。

消防局說，參加對象為設籍北市或就讀北市各國小一至四年級的學童；另，特別保留160個名額給低收入戶或中低收入戶家庭兒童，以及兒童福利機構等弱勢團體。

活動內容部分，消防局說明，上半場將由消防員講授火災通報技巧、地震應變常識、帶領學童實際操作火場逃生低姿爬行、和滅火體驗等等，透過實際體驗進而認識消防員的工作。

另外，下半場則進行防火作戰趣味遊戲競賽，透過以防災常識技能為元素設計的團康活動，讓孩童在玩樂中能更深刻認識防災常識技能，成為自救助人的消防小尖兵。（編輯：李亨山）1070604