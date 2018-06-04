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被政論節目潑髒水 陳佩琪：提告是權利

中央社2018/06/04 21:18
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市長柯文哲的夫人陳佩琪今晚在臉書貼文，指已委託律師林智群對三立電視公司等發出存證信函，並指節目主持人與來賓未經求證，潑了她與柯一身髒水，強調提告是她的權利。

林智群今天在臉書揭露函文，表示已接受委託，要求三立電視台、「54新觀點」政論節目主持人陳斐娟、來賓曾勁元在7日內登報道歉，捐款給慈善團體，否則將採取法律行動。

陳佩琪今晚也在臉書貼文，列出財產申報過程及財產來源，甚至指出，既然她與柯文哲的財產來源和選舉補助款去處受名嘴質疑，那麼她也請律師函示監察院提供標準申報法，並一併提供其他政治人物的示範申報範本，供她下次參考，不過，也有可能沒下次。

陳佩琪在文中指出，陳斐娟與曾勁元在25日播出的節目中，誣指她與柯文哲向監察院申報財產中的新台幣2267萬元存款來源不明，她限期在7日內道歉，並捐贈公益團體一定金額公益金，否則將上法院提出民事告訴並求償。

陳佩琪說，節目在25日播出前後，沒有任何人或單位嘗試與她或柯文哲聯絡，直到5月27日中午，她在三立電視台與陳斐娟的臉書貼文抗議後，才有許多不明電話，但因她有課，均無接聽。

她說，「到了當天晚上11時43分才接獲陳斐娟女士發簡訊到我手機上，內容說她誠摯地邀請我上她的節目說清楚，她說會給我充分時間講明白」；針對三立電視台聲明，指討論財產一事可受公評，陳佩琪說，「可受公評，不代表可供汙衊。不經查證、沒有證據的胡亂指控，就是汙衊，理當受法律制裁」。

陳佩琪說，陳斐娟與曾勁元在毫無證據且懶得求證之下，「潑了我們一身髒水，直到看到當事人抗議，才傳簡訊要我上他們的節目對他們的觀眾說清楚、講明白」，陳佩琪認為曾幾何時，台灣的「法院」已變成電視台的政論節目開的。

陳佩琪文末強調，她是具有公民權的成年人，雖有婚姻關係存在，但提告是她的權利，無需徵得柯文哲同意。（編輯：方沛清）1070604

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