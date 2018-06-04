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MP&Silva宣布　將與格鬥協會合作轉播賽事

體育中心／綜合報導2018/06/04 21:32
▲RFC猛龍過江格鬥賽事。（圖／武界體育提供）
▲RFC猛龍過江格鬥賽事。（圖／武界體育提供）

擁有許多世界最大運動賽事媒體版權分銷權的國際媒體行銷公司MP & Silva今天宣布，中華民國格鬥協會的官方執行單位武界體育公司，委任MP & Silva為全球媒體行銷夥伴，協助媒體分銷與行銷贊助等工作。

合作內容中，MP & Silva首先就將替武界體育公司即將於7月7、8日兩天舉辦的格鬥賽事 --「RFC猛龍過江職業競技爭霸賽」，推廣賽事轉播至國際舞台。這場賽事將邀請國際知名的格鬥選手，包括曾參加過UFC的美國選手Will "The Kill" Chope (36勝-14敗)、巴西選手 Mario “Pimba” Schembri (31勝-5敗) ，及台灣唯一參加過UFC的選手 Rocky李俊翰 (4勝-3敗)，以及曾參加過ONE Championship 的黃育仁(6勝-3敗) 等。

武界體育公司也與日本知名的格鬥公司Pancrase，邀請三位日本選手，包括脇本恭平、田代悠生、中村勇太，與來自關島的Ryan Bigler。合作愉快的韓國合作夥伴Top Team也將派出朴俊勇與鄭多運來台參賽。

MP & Silva 也將協助武界體育公司在台灣尋求賽事的商業贊助機會，以及提供高水準的賽事轉播與相關節目製作。

中華格鬥協會理事長王尊侃說，「我們很高興能與MP & Silva合作，希望倚重他們的能力，為我們接下來的職業格鬥賽事增加國際能見度，進而提升在亞洲、甚至全球的觀眾人數。」

MP & Silva亞洲董事總經理胡瑞興說，「格鬥賽在亞洲已成為一股風潮，我們很榮幸可以成為中華民國格鬥協會與武界體育公司的夥伴，運用我們公司的資源與能力，幫助他們增加賽事的國際知名度與曝光度，並成為亞洲最大的格鬥賽事之一。我們期待未來與格鬥協會及武界公司緊密的合作。」

這份合作將使MP & Silva的技擊運動版權更為豐富，MP & Silva目前與世界拳擊超級聯賽合作，為這個由世界知名的拳擊手、為爭奪「拳王阿里盃」與超過五千萬美金的獎金爭霸戰，做全世界的版權分銷。

關鍵字mp & silva格鬥猛龍過江
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