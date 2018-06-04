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〈宏達電營業報告〉Vive 業務橫跨4大領域 王雪

鉅亨網2018/06/04 21:43
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宏達電 (2498-TW) 股東會將在 6 月 26 日召開，營業報告書今 (4) 日出爐，董事長王雪紅指出，Vive 業務單位橫跨硬體、平台、內容發展和加速器計畫等 4 大獨特領域，在持續投入資源促進業界蓬勃發展，拓植硬體和平台的生態系統下，讓整體產業注入更多創新內容；她強調，HTC Vive 已在電腦驅動的虛擬實境 (VR) 領域中奠定穩固的領導地位。

王雪紅表示，Vive 虛擬實境系統過去一年中銷售持續增長，今年在新產品 Vive Pro 推出前以降價策略刺激市場的普及率，Vive Pro 則自第 2 季開始出貨，另外，去年在大陸地區推出首款 VR 一體機 Vive Focus 也深受企業界歡迎。

王雪紅說，為解決長期困擾行動虛擬實境裝置市場的高度碎片化問題，特別推出開放式的 VIVE WAVE VR 開放平台與完善的開發工具，讓行動虛擬實境內容開發和裝置最佳化更加容易。Vive Focus 奠基於 VIVE WAVE VR 開放平台，有許多內容開發團隊已為 VIVE Wave 打造優質的內容，隨著平台的發展預期將有更多開發商加入。

VIVEPORT 虛擬實境應用程式的平台在過去一年也有顯著的成長，目前已有超過 1000 款不同內容的程式，去年中推出 VIVEPORT 虛擬實境內容訂閱服務，讓訂閱者僅需支付小額的月費，可每月選擇 5 款不同內容進行體驗，藉此獲得穩定成長的收益，同時有利於建立顧客的忠誠度。

王雪紅強調，內容是虛擬實境生態系統的重要關鍵，VIVEPORT 和 Steam 上的虛擬實境內容項目總數在今年初已超過 3000 款；Vive 在去年隨著幾款 3A 級遊戲上市獲得爆發性的成長，今年將有更多款知名遊戲推出 VR 版本；預期這些熱門遊戲將促使更多的電玩主流消費者採用虛擬實境、提供新的購買動能。

王雪紅指出，VIVE Studios 是內容製作開發的重要引擎，去年推出多款廣受歡迎的遊戲，今年將持續提升團隊內部的設計能力及整體內容發展，同時投資外部專案，以推出更多遊戲和非遊戲類的優良作品。

她表示，VIVE X 加速器計畫已在去年成功舉辦第三屆新創團隊評選工作，且在北京、台北、深圳和舊金山等據點之外新增以色列的特拉維夫；從第四屆開始，即將正式在倫敦設立第六個加速器中心來加強服務歐洲的創新團隊；每梯次都有超過 30 家新創團隊入選，專注將虛擬實境導入不同的新領域，提升虛擬實境的內容、應用程式和工具開發。

宏達電日 K 線圖

 

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