中華職棒／陳禹勳認了！　為緋聞向家人道歉

陳禹勳表示，他在2016年初向前妻提出離婚，隔年5月完成離婚手續，也按照協議負起小孩的贍養責任。陳禹勳表示他與當事人在2015年底在網路認識並交往，該名女子也是他與前妻離婚的原因之一，但兩人已在今年5月下旬分手。

今(4)日陳禹勳被平面媒體爆料，婚姻狀況未明，還捲入感情糾紛。晚間九點半陳禹勳透過臉書發布動態，承認緋聞一事，坦承與該女子交往時與婚姻重疊，也說已經與前妻完成離婚手續，並向前妻與家人道歉。

陳禹勳臉書全文：

各位關心我的每位鄉親，對於今晚有關我私人感情問題的一些傳言與報導，在這邊跟各位一起做個說明。

首先我要對球團跟每位關心我的人，還有我的前妻與家人，鄭重說一聲 對不起！！因為我的私人感情問題，讓你們承受許多壓力。

關於目前的婚姻狀況，我與前妻在2016年初開始討論離婚，2017年5月完成離婚手續，目前按照協議，持續教養陪伴小孩與負起贍養責任。

至於媒體報導的陳小姐，我與她是在2015年末於網路認識而持續往來，後來也是因為希望認真經營，而成為與前妻協商離婚原因之一。離婚後我跟陳小姐持續維持這段關係，但因球員工作繁忙，兩人常因無法見面而爭吵，長期無共識下於今年5月下旬提出分手，希望兩人能理性面對而和平結束這段感情。

對於報導中出現我與陳小姐間對話內容與照片，是我跟她關係良好時所留下，屬於個人隱私範圍，此部分已委請丁昱仁律師協助處理，若有惡意散佈我與陳小姐私密照片、不實言論等，也會依法追究責任。

最後因顧及陳小姐近期情緒仍非完全平靜和雙方感情事務屬於私領域，將不會再對外說明，我也祝福她能找到屬於自己的幸福未來。