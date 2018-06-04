〈宏達電營業報告〉智慧手機串起5G新生態 王雪紅：

宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅在最新出爐的營業報告書中強調，HTC 的願景 Vive Reality 就是指虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR)、人工智慧 (AI)、高速連線 (5G) 和其他新興科技的整合，手機是邁向 5G 的第一步，在這個新生態系統中，智慧手機仍將扮演重要的關鍵角色，未來也將會以不同的形式出現。

宏達電股東會預計 6 月 26 日召開，議事手冊今日出爐，王雪紅在營業報告書中再度重申宏達電的 Vive Reality，她說，Vive 在 3 年前問世時，以人文和科技，釋放人類無窮想像力為品牌使命，Vive Reality 就是要讓人們能在虛擬及擴增實境的環境自然的互動；5G 和其所衍生的的無線通訊標準將引領創新體驗的新時代，顛覆生活、工作和娛樂的方式。