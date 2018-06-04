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〈宏達電營業報告〉智慧手機串起5G新生態 王雪紅：

鉅亨網2018/06/04 21:46
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宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅在最新出爐的營業報告書中強調，HTC 的願景 Vive Reality 就是指虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR)、人工智慧 (AI)、高速連線 (5G) 和其他新興科技的整合，手機是邁向 5G 的第一步，在這個新生態系統中，智慧手機仍將扮演重要的關鍵角色，未來也將會以不同的形式出現。

宏達電股東會預計 6 月 26 日召開，議事手冊今日出爐，王雪紅在營業報告書中再度重申宏達電的 Vive Reality，她說，Vive 在 3 年前問世時，以人文和科技，釋放人類無窮想像力為品牌使命，Vive Reality 就是要讓人們能在虛擬及擴增實境的環境自然的互動；5G 和其所衍生的的無線通訊標準將引領創新體驗的新時代，顛覆生活、工作和娛樂的方式。

她說，光速資料傳輸和邊緣運算 (Edge Computing) 將能隨時隨地提供身歷其境的內容，儘管可能因以裝置為基礎的運算能力需求降低，智慧型手機未來將會以不同的形式出現，但對大多數的人來說，手機是邁向 5G 的第一步，在這個新生態系統中，智慧型手機仍將扮演重要的關鍵角色。

王雪紅強調，5G 和人工智慧 (AI) 是虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 的互補科技，有助於讓各項裝置提供一般消費者和企業用戶最具沉浸感的真實體驗；她表示，HTC 的組織架構根據這些新科技的整合進行調整，憑藉在 Vive 和智慧手機的工藝設計、研發創新和優異製造團隊的專業技術與豐富經驗，將會持續打造卓越的智慧科技產品。

宏達電日 k 線圖

 

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