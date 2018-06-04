戰機失聯　空軍招開記者會說明

（軍聞社記者陳建興花蓮4日電）空軍花蓮基地1架F-16單座戰機光點消失，空軍第5聯隊下午召開記者會，由空軍司令部政戰主任王中將主持，聯隊長陳少將，聯隊主任林上校列席說明。

聯隊長陳少將指出，吳姓少校飛行官所駕駛的6685號機，是擔任北部地區萬安演習攻擊軍任務，吳員擔任長機及飛行領隊，在下午1時15分的時候，由花蓮機場起飛，起飛後按計畫航線，航向基隆港，在基隆港前14浬，無線電呼叫進雲，下午1時43分時光點消失在基隆五分山步道2.9公里處。

陳聯隊長進一步表示，吳彥霆少校作訓官，空軍官校98年班，隸屬第27作戰隊，飛行時間1056小時，F-16型機856小時，資格為四機領隊，任務考核均合於標準，無列管的紀錄，飛行情況正常。