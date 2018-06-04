NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈F16飛官殉職　妻：跟兒子會堅強亞太影展9月在台舉辦　港星力挺8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
國防軍武

戰機失聯　空軍招開記者會說明

軍聞社2018/06/04 17:55
▲ 空軍第5聯隊聯隊長陳少將說明所屬F-16單座戰機光點消失乙情。（軍聞社記者陳建興攝）
▲ 空軍第5聯隊聯隊長陳少將說明所屬F-16單座戰機光點消失乙情。（軍聞社記者陳建興攝）

（軍聞社記者陳建興花蓮4日電）空軍花蓮基地1架F-16單座戰機光點消失，空軍第5聯隊下午召開記者會，由空軍司令部政戰主任王中將主持，聯隊長陳少將，聯隊主任林上校列席說明。

　聯隊長陳少將指出，吳姓少校飛行官所駕駛的6685號機，是擔任北部地區萬安演習攻擊軍任務，吳員擔任長機及飛行領隊，在下午1時15分的時候，由花蓮機場起飛，起飛後按計畫航線，航向基隆港，在基隆港前14浬，無線電呼叫進雲，下午1時43分時光點消失在基隆五分山步道2.9公里處。

　陳聯隊長進一步表示，吳彥霆少校作訓官，空軍官校98年班，隸屬第27作戰隊，飛行時間1056小時，F-16型機856小時，資格為四機領隊，任務考核均合於標準，無列管的紀錄，飛行情況正常。

　機務方面，陳少將指出，該飛機基本資料為2200小時，上次正常檢查時間在今年5月1號，已派飛8批9個小時的時間，情況正常。吳員健康狀況，空勤檢查合格，個人航生、求生、離心機均在管制之內。

　陳聯隊長指出，後續即刻停止F-16型機演訓任務，並針對該型機主要飛行操縱器、發動機、逃生、導航及航電等主要系統進行機務特檢，待特檢完成後，才會循序派遣該型機任務，後續調整也將成立調查小組，根據所有因素，進行詳細調查。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
北部7縣市萬安演習　實施30分鐘尚永強視導自強35號演習　驗證寓

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan