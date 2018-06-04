〈宏達電營業報告〉王雪紅：智慧手機是重要策略性業務

宏達電 (2498-TW) 股東會議事手冊今 (4) 日出爐，董事長王雪紅在營業報告書中重申，智慧型手機仍然是重要的策略性業務，另外，近期發表 Project Exodus，是一種創新且最佳的加密網路架構於智慧型手機的解決方案，將與區塊鏈社群密切合作，為重視個資安全性的使用者設計能驅動網絡去中心化的創新智慧型手機。

王雪紅針對產品策略指出，24 小時隨身的智慧型手機，是人們的數位樞紐，也是與朋友、家人的主要連結；HTC 在手機產業具有長期、傑出的沿革發展，將持續提升創新研發的新標竿。