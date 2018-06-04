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即時跑馬燈F16飛官殉職　妻：跟兒子會堅強亞太影展9月在台舉辦　港星力挺8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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亞太影展9月在台舉辦　呂良偉、張敏、大澤樹生力挺

記者翁新涵╱台北報導2018/06/04 22:40
▲亞太58執委吳思遠導演（左）分享影展經驗。右為李祐寧導演。（圖／亞太影展，2018.06.04）
▲亞太58執委吳思遠導演（左）分享影展經驗。右為李祐寧導演。（圖／亞太影展，2018.06.04）

「第58屆亞太影展」正式確定頒獎典禮將在2018年9月1日於台北美福飯店舉辦，目前已確認藝人包括呂良偉、張敏、日本傑尼斯的大澤樹生、電影《角頭2》鄒兆龍、顏正國以及導演瞿友寧等，將一同參與亞太影展。

即將邁入第58屆的亞太影展已有65年歷史，集合了亞洲太平洋電影製片人聯盟18個會員國，是亞洲太平洋地區電影展上，歷史最悠久也最具指標性的國際電影舞台，過去台灣曾主辦10次亞太影展，睽違8年今年再度取得台灣主辦權，並邀請台灣資深導演李祐寧擔任亞太影展主席，李祐寧主席更邀請了港台電影圈重量級前輩們擔任執委，其中也包含了香港電影教父吳思遠導演。


▲（左起）香港吳思遠知名導演、亞太58主席李祐寧、台北美福飯店總經理林偉德、副主席葛樹人、洪馬克執行長、徐嘉祐策展委員，出席簽約儀式。（圖／亞太影展，2018.06.04）

執行委員吳思遠導演表示：「辦影展為相當困難之事，希望藉由年輕人的創意以及巧思，在設計的時候表現台灣特色，必須突破傳統，設計出其他影展看不到的設計，凸顯其他城市看不到的文化，透過這次影展，讓全球電影人看到台灣深層的文化，策展團隊提出以『愈在地愈國際』的呈現概念很棒，務必絞盡腦汁發揮創意，讓國際外賓來到台灣，都能帶著滿滿的感動回去。」

關鍵字亞太影展吳思遠李祐寧
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