亞太影展9月在台舉辦　呂良偉、張敏、大澤樹生力挺

「第58屆亞太影展」正式確定頒獎典禮將在2018年9月1日於台北美福飯店舉辦，目前已確認藝人包括呂良偉、張敏、日本傑尼斯的大澤樹生、電影《角頭2》鄒兆龍、顏正國以及導演瞿友寧等，將一同參與亞太影展。

即將邁入第58屆的亞太影展已有65年歷史，集合了亞洲太平洋電影製片人聯盟18個會員國，是亞洲太平洋地區電影展上，歷史最悠久也最具指標性的國際電影舞台，過去台灣曾主辦10次亞太影展，睽違8年今年再度取得台灣主辦權，並邀請台灣資深導演李祐寧擔任亞太影展主席，李祐寧主席更邀請了港台電影圈重量級前輩們擔任執委，其中也包含了香港電影教父吳思遠導演。