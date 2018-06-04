敏感的日子 LGBT活動北京美國中心登場

六四專題（中央社記者周慧盈北京4日電）六四事件29週年的敏感日子，一場有關LGBT的活動今晚在北京美國中心登場。參加者接受採訪時說，希望中國的LGBT群體權益可以獲得保障和重視。

這場的「男女同志、雙性戀者以及跨性別者」（LGBT）討論會舉行前引起熱議，除了LGBT議題在中國被視為禁忌話題，選在具高度政治敏感性的六四事件29週年這天舉辦，更讓外界興起「諷刺或暗示」、「干涉內政或人類共情」的討論。

活動開始前半個多小時，北京美國中心所在的美國大使館外開始出現排隊人群。對於這場討論會引起的議論，家住北京但在澳門求學的粟姓男學生接受中央社記者訪問時說，他是頭一次參加這樣的活動，而在他看來，LGBT目前在中國已不算是禁忌話題。