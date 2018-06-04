呂秀蓮：我沒資格說退黨 早就被逼出去了

（中央社記者葉素萍台北4日電）前副總統呂秀蓮日前向民主進步黨說Bye Bye，她今天提到，「我也沒資格說我要退黨，你們早就把我逼出去了嘛！我只能講珍重再見」、「相見不如不見」。

民進黨立委姚文智5月30日獲民進黨中執會通過提名參選台北市長，先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮當晚就透過辦公室發聲明指出，「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

民視新聞台「政經看民視」節目今天播出呂秀蓮專訪，她幾度落淚說：「我是民進黨黨員嗎？我覺得我也沒資格說我要退黨，你們早就把我逼出去了嘛！我只能講珍重再見！」