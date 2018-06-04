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中央社

呂秀蓮：我沒資格說退黨 早就被逼出去了

中央社2018/06/04 22:16
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北4日電）前副總統呂秀蓮日前向民主進步黨說Bye Bye，她今天提到，「我也沒資格說我要退黨，你們早就把我逼出去了嘛！我只能講珍重再見」、「相見不如不見」。

民進黨立委姚文智5月30日獲民進黨中執會通過提名參選台北市長，先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮當晚就透過辦公室發聲明指出，「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

民視新聞台「政經看民視」節目今天播出呂秀蓮專訪，她幾度落淚說：「我是民進黨黨員嗎？我覺得我也沒資格說我要退黨，你們早就把我逼出去了嘛！我只能講珍重再見！」

對於總統兼民進黨主席蔡英文打算親自拜會，呂秀蓮表示，（民進黨方面）已經四次電話來了，「我就是說謝謝，兩年來有太多時間可見了，用不著這個時間見」；她並說：「你們這幾天打這些電話是真的嗎？相見不如不見。」

她指出，一般人覺得她參選台北市長是眷戀權位，但她認為，2018年台北市若無法拿回來，2020年一定失政權，2022年對岸領導人習近平出手，台灣就面臨生死存亡，她可以守住山海關、安民心、積極建設，任何人可以辱罵她，但她不忍心看到台灣在民進黨執政時淪亡，若真是如此，她要切腹自殺。（編輯：林興盟）1070604

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