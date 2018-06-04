VAIO重回亞洲市場的啟示 商用市場成長俏 品牌廠

VAIO 自從被 SONY 分拆成獨立部門後，在亞洲沈寂 4 年之久，今天宣布再度回歸推出 S 系列筆電，挟帶超輕薄，主打 CPU 效能增加 11 至 13%、電池長效可維持 8 至 11 個小時，1 小時內可充足 8 成以上電力等高效能、可攜型特點。

日系筆電 VAIO 今 (4) 日宣布重新回歸台灣、香港等亞洲市場，主攻高階商用市場， VAIO 睽違 4 年重返市場，用輕薄、高效能與快充等功能，主攻商用市場，在競爭激烈的筆電市場突圍要重取市占率，市場高度關注後市。

日系品牌 VAIO 向來走輕薄、高階路線，VAIO 株式會社副社長赤羽良介在記者會現場多次強調 VAIO 主打 Cool、Stylish。不過，VAIO 過去敵不過市場價格戰，2014 年 3 月 SONY 年度財報虧損高達 11 億美元，讓 SONY 最後決定放棄傳統電腦，出售 VAIO 部門。

電腦市場衰退趨勢走緩，集邦科技統計今年第一季全球筆電出貨量，下滑年減幅度 1.4 %，前三大品牌如聯想、惠普及戴爾市占率不減反增；聯想公布今年第一季財報，筆電跟桌機營收年增甚至達 15.9%，2017/2018 財報年度商用電腦營收持穩，電競和工作站等營收大幅增加。

國內筆電大廠華碩 (2357-TW) 則預期，第二季 PC 出貨將季減約 10%，但是仍看好電競產品營收表現，預期年增 1 至 3 成，表現相對傳統產品還好。

同樣轉進電競市場的宏碁 (2353-TW)，4 月電競產品出貨將近翻倍，新產品組合讓宏碁第一季在筆電、桌機及顯示器的 ASP 分別年增 6%、7% 及 4%，電腦市場顯然又有新機會，讓各廠躍躍欲試搶進。

除電競市場是筆電產業顯學，VAIO 重返亞洲舞台，更坦言看準的是以微軟作業系統為主的高階筆電市場，預期仍有成長空間。

據調查指出，全球商用筆電約占整體出貨 55%，消費機種則約占 45%；惠普、聯想及戴爾原本就積極耕耘商用市場；法人分析，宏碁正在調整內部產品出貨比例，提高商用筆電占比，也是要彌補消費筆電市場流失帶來的缺口。

觀察近年來各筆電大廠新品，如聯想 Lenovo Miix 630 薄度 15.6mm、重量 1.33 公斤；宏碁新發表的 Swift 5，重量不到 1 公斤；華碩的 ZenBook 13 重量也約 1 公斤左右；更不用提蘋果 MacBook 重量只有 0.92 公斤。

超輕薄、高效能、快速充電、待機時間長，已成筆電市場新趨勢，VAIO 產品定位沒有改變，反而是市場氛圍起了變化，給 VAIO 一個重生的新機會，此次再度進軍亞洲，後續發展市場都在看。