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中央社

打擊人口走私 航空公司訓練機組員作耳目

中央社2018/06/04 22:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨4日綜合外電報導）國際航空運輸協會（IATA）今天說，航空公司準備加強打擊人口走私。協會公布指導方針，教機組員如何作「耳目」，指認和提報可疑案例。

根據美國國務院，人口走私是全世界成長最快速的犯罪產業，規模僅次於毒品交易，排名第2。法新社報導，航空產業受到越來越大壓力，要求他們採取行動。

IATA外務部門助理主管柯爾漢（Tim Colehan）在IATA雪梨年度會議告訴記者：「許多航空公司已自行投入，展開打擊人口走私行動。」

「但直到最近，一直沒有整體產業的聯合行動。」

聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）指出，約60%人口走私涉及跨越國界。

航空公司新的指導方針包括如何指認可疑案例的檢查清單，以及飛機降落後如何處理受害人。

IATA說：「機組員的地位獨一無二，因為他們與乘客一起飛行，有時共處好幾小時，可察覺甚至是最微小的訊號和行為。」

這項新行動也涉及與機場以及邊界和海關人員等執法機構協力合作。

柯爾漢還說，航空產業內部的人口走私規模雖仍未知，全世界新的及正形成的法令，都規定航空公司為機組人員提供特殊訓練。

他說，根據最近的研究，人口走私和國際恐怖主義息息相關，意味著航空公司努力降低犯罪活動，可能嚇阻航空業的恐怖活動。」（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070604

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