日本在印度辦講故事活動 宣揚環保也傳播文化

趁著世界環境日的前一天，日本國際協力機構（JICA）與德里地鐵公司（Delhi Metro RailCorporation）出版「怕浪費奶奶」（MottainalGranma）的日本講談社等多個單位合作，4日下午在德瓦卡（Dwarka）地鐵站，邀請近150名印度小學生參加「怕浪費奶奶」講故事活動。

（中央社記者康世人新德里4日專電）日本政府旗下日本國際協力機構今天在德里地鐵站，透過日本知名環保繪本「怕浪費奶奶」活動，向印度小學生宣傳節約資源觀念，順便傳播日本文化，值得台灣參考。

JICA印度事務所所長坂本威午告訴中央社記者，日本的形象和產品確實在印度已眾所周知，但印度人對日本文化和日本致力環境保護的努力還不甚了解。

他說，透過首次舉辦這樣的活動，除可讓印度小學生認識日本、了解日本文化，又能透過「怕浪費奶奶」宣傳節約資源的環保觀念，讓印度小學生從小做起，也為世界環保日盡一份心力。

坂本指出，「怕浪費奶奶」宣揚節約資源是基於減少浪費、再利用和循環使用等3個R（Reduce、Reuse、Recycle），讓印度小學生從小了解節約資源的觀念，就能改變行為，甚至影響家人和朋友，而為保護印度的環境盡一份心力。

對於台灣樂意與日本在印度合作推動一些有助印度社會的活動，坂本說，只要有合適的計畫或項目，相信日、台在印度有機會合作。

在活動開始時，坂本也不忘向與會者介紹JICA代表日本在印度支持發展新幹線高速鐵路系統、包括新德里地鐵的地鐵系統、水資源計畫、電力計畫、文化發展等多項援助計畫。

來自穆尼（Muni）國際學校等多個學校和非政府組織的近150名印度小朋友，下午在聽取老師以印地語又唱、又跳、又表演的方式講述「怕浪費奶奶」故事書內容，還提供有獎徵答和摺紙等遊戲，都顯得非常開心。

11歲小學生巴福雅（Bhavya）說，他在聽故事的過程中學到不浪費食物等觀念，很開心。另一小學生則說，她曾聽過資源回收，但今天透過「怕浪費奶奶」的故事，了解可以怎麼做，很有收穫。

「怕浪費奶奶」繪本由日本講談社出版，作者是真珠真理子，繪本已有日文、英文、中文等多種版本發行各國，在印度除發行英文版外，今年一月也首度推出印地文（Hindi）版本，盼以有趣的故事向更多印度小朋友推廣節約資源觀念。（編輯：高照芬）1070604