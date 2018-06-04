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中央社

印度東北爆族群衝突 准軍事人員進駐

中央社2018/06/04 23:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里4日專電）印度東北部梅加拉雅省西隆（Shillong）卡西族（Khasi）與錫克教旁遮普社群爆發連續4天的衝突與暴動後，中央政府今天派1000名准軍事人員進入，維持秩序。

綜合印度媒體報導，梅加拉雅省（Meghalaya）首府西隆爆發卡西族省營公車司機與錫克教旁遮普（Panjab）社群衝突，引起卡西族與警方發生暴力衝突事件，導致至少10人受傷，暴力事件連續4天不停，數百名遊客受困。

梅加拉雅省位於印度東北部，孟加拉以北。

在梅加拉雅省政府請求下，印度中央政府今天派遣11個准軍事單位約1000人進駐西隆，以控制局勢。

西隆多處實施宵禁，且行動網路和電話簡訊等服務全部被切斷，如果局勢惡化，當局準備切斷寬頻網路服務。

昨晚，西隆市區發生暴動，警方使用催淚彈控制局勢，但暴民則向警方投擲石塊，當地一個中央後備警察部隊（CRPF）營區也遭暴民投擲400個石塊；在衝突中，至少10人受傷，包括一名高階警官。

今天下午5時，又有一批暴民試圖衝入省政府秘書處大樓，遭警方驅離。

印度媒體報導，會發生這起族群衝突事件，有兩種說法，一種是住在西隆旁遮普線（Panjab Line）的旁遮普婦女與卡西族國營公車司機發生衝突，旁遮普婦女指控遭卡西族司機性騷擾，隨後卡西族指控遭旁遮普社群攻擊，卡西族試圖反擊時與警方發生衝突。

另一種說法，是一卡西族青年與一名旁遮普女孩發生口角後，青年在乘坐公車時遭旁遮普社群攻擊，但社群媒體卻傳出一名卡西族青年被旁遮普社群民眾打死，因而引發族群間的衝突。

面對這場族群衝突，梅加拉雅省省長桑格瑪（Conrad K Sangma）受訪時說，不同社群的問題是本地30年的老問題，但這次的暴力衝突是某不明身分團體事先籌劃和「資助」，「昂貴的酒和金錢」正提供給暴民。

他強調，解決問題的方法不在街上，而在談判桌上。（編輯：郭中翰）1070604

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