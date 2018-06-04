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中央社

美中貿易談判 白宮重申減逆差要公平

中央社2018/06/04 23:14
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓4日專電）白宮今天說，美中這次貿易談判聚焦農產品及能源採購，盼減少貿易逆差，美中貿易關係必須「公平」，而美國總統川普則推文批評，中國設下農產品貿易壁壘。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）日前率團訪問北京，美方談判團隊主要是來自財政部和農業部的資深官員，羅斯這一次訪中，主要是為前一輪由中國國務院副總理劉鶴訪美、釋出中方願擴大採購美國農產品及能源的意願後，開始協調具體落實方案。

不過，白宮日前公布美國針對中國的301調查關稅制裁，將於6月15日前公布最終清單，在6月30日前還會另外公布關於限制中國在美投資特定產業的相關舉措，引來中方不快。

白宮今天則在書面聲明中表示，羅斯這次率團赴北京會談，主要聚焦減少美中貿易逆差，而藉由促進農產品及能源的供應，來滿足中國持續成長的消費需求，也有助於美國的經濟與就業。

美方代表團也向中方轉達川普的明確目標，也就是要達成「公平的美中貿易關係」；代表團也將在回報這次談判內容後、等待華府接下來的指示。

另一方面，川普稍早又推文點名加拿大、墨西哥與中國，稱這三國15年來的做法，對美國農民「不公平」，他還指出，在他完成談判後，情況會大大改變，對美國農業及其他產業的巨大貿易壁壘最終將打破，「龐大的貿易逆差不再出現」。

川普早前還有另一則推文批評中國，對美國的黃豆課徵16%關稅，還指責加拿大對美國農產品設置各種貿易壁壘，這「無法接受」。

外界認為，美中貿易談判這次沒有共識，羅斯空手而回，主要因為美國在301關稅制裁上仍懸而未決。

中國官方媒體新華社就在中方聲明中強調，若美方頒布包括加徵關稅在內的貿易制裁，雙方談判達成的所有經貿成果「將不會生效」。（編輯：高照芬）1070604

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