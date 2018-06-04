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中央社

拒為同性伴侶作蛋糕 美最高法院判老闆勝訴

中央社2018/06/04 23:28
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國科羅拉多州一位基督徒蛋糕店老闆基於宗教理由，拒絕為一對同性戀伴侶製作結婚蛋糕，因而被控歧視，官司一直打到最高法院，最高法院大法官今天作出對他有利裁定。

路透社報導，大法官以7票對2票裁定，對菲力普斯（Jack Phillips）提告的科羅拉多州民權委員會（Colorado Civil Rights Commission）敗訴，因為這個機構侵害了菲力普斯獲美國憲法第一修正案保障的宗教權利。

不過，對於民眾在什麼狀況下可以根據他們的宗教觀點，主張豁免反歧視法的規定，最高法院並沒有作出明確裁示。

科州民權委員會指控，菲力普斯2012年拒絕為同性戀伴侶馬林斯（David Mullins）和克萊格（CharlieCraig ）製作蛋糕，違反了科羅拉多州的反歧視法。這項法律禁止企業基於種族、性別、婚姻狀況或性向拒絕提供顧客服務。

最高法院的4位自由派大法官中有兩位加入5位保守派大法官行列，支持由大法官甘迺迪（AnthonyKennedy）起草的裁定書。

美國50個州中，包括科羅拉多州在內，有21州訂有保護同性戀者的反歧視法。

最高法院2015年裁定全國同性婚姻合法化，這個案子備受關注，形成同性戀團體與主張宗教自由陣營對抗局面。外界形容這起訴訟是自最高法院兩年前裁決同性婚姻合法以來，涉及同志人權的最重要案例。

科羅拉多州民權委員會與州上訴法院雙雙支持馬林斯和克萊格。美國總統川普的政府支持菲力普斯。

馬林斯、克萊格和民權團體曾警告，若菲力普斯勝訴，其他公司也能以宗教信仰為由，拒絕服務同志顧客。不過，最高法院今天只作出有限度裁定，並未針對企業是否可基於宗教理由拒絕為同性戀者服務的重大問題作出裁定。（譯者：林治平）1070604

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