怪談追追追／最陰夜景勝地　看風景還是被鬼看？

八卦山大佛風景區是知名的看夜景勝地，也是著名的分手勝地，八卦山曾發生武裝抗日活動，死傷慘烈，更在西元1965年挖出高達679具抗日烈士骨骸，因此八卦山的「陰」是連當地人都不太敢輕易挑戰的。網路上有關八卦山的鬼故事不勝枚舉，像是有人上去看夜景，明明周遭除了自己就沒有其他人，卻不斷聽到有人呼喊自己名字；還有不只一個人都曾在八卦山上的公園看到一個人獨自在草皮上踢足球，走近一看才發現那個人踢的不是足球，而是一顆血肉模糊的人頭……

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）有時候想要耍一下浪漫、或是心情不美麗想找個地方散心時，「看夜景」常常是大家的熱門選項，但看夜景的景點通常都必須是山上（夠高）、偏僻（無光害）等地，也因為這樣看夜景的熱門景點常會有許多「飄點」傳出。今天保庇NOW要來幫大家統整三處「那些年，大家都說很恐怖的夜景勝地……」。

但近幾年八卦山大佛風景區也致力規劃、重整了許多觀光景點，還吸引了許多港澳、日韓等地遊客前往，風景區也常規劃活動、晚會，一點也不像是網路流傳的「猛鬼夜景區」喔！

台中望高寮可俯瞰整個台中市區、大肚溪、彰化平原和台中港等景觀，是中部地區相當有名的賞夜景勝地。望高寮周邊有幾個日軍於二次大戰時期為了防止美軍空襲所建的碉堡防空洞，這些碉堡也是望高寮流傳最多鬼故事的地方……

據說曾有一群大學生一起進到碉堡內探險，一行約十幾個人的手電筒在走到防空洞某處時就瞬間全滅，大夥開始有些不安於是決定返回，正好在此時遇到了一對情侶，情侶向大學生團體表示他們迷路了，希望可以一起結伴回到外面，大學生義不容辭就請他們肩搭肩一同返回，一個接一個抵達碉堡外後，就在眾人鬆了一口氣時赫然發現剛剛那對情侶竟然消失了！這時，大學生團體中有一人想起了在望高寮碉堡這曾經發生一對情侶被殺後遭兇手丟入碉堡內的事件……另外，也曾經有學生因為想拍攝碉堡照片，不慎從碉堡頂端摔落不幸喪生的事件。

但最讓人頭疼的還是望高寮早期因為賞夜景的人多，又地處偏僻，所以每到了晚上這裡就聚集了許多飆車族、流氓，還有許多毒販在這裡交易，相較之下，人似乎比鬼更可怕了（誤）但後來台中市警局直接在望高寮設立派出所後，治安情況改善許多。

位於台北外雙溪山上的鄭成功廟，在主結構甫完成後不久便不知何故停止施工了，雖然後來有復工，但竣工時程遙遙無期；主殿雖有高達兩層樓高的鄭成功銅像，但據說主殿的主神遲遲沒有請入，到後來也就淪為陰廟。大家都知道沒有主神的廟很容易招來「好兄弟」佔地，所以這裡是賞夜景絕佳景點，但也傳出了不少靈異故事。

鄭成功廟周遭曾經發現過無名屍，也常有不知是惡作劇還是真有用途的冥紙散落四處，許多單車族練車騎到此處都說明顯感覺到溫度下降得不太尋常，且一騎到這裡就渾身不對勁、起雞皮疙瘩；此外，鄭成功廟最有名的是廟前的一對石獅子，許多人說經過這對石獅子時，去程和返程看到的石獅子表情不一樣，從原本的莊嚴肅穆變成面露猙獰，且石獅子的方向還會移動！讓許多經過的人寒毛直豎。

但這些都市傳說終究還是見仁見智，天黑了只要到比較偏僻的地方就應該要小心安全！人煙罕至的地方也盡量避免前往，不然跌倒、摔跤腳扭傷的話，要討救兵也是個問題，看夜景不成反倒製造麻煩給他人～若還是真的真的很想去的話，請盡量結伴前往，且不亂入禁區、不勉強自己到不舒服的地方喔，做人不可以太鐵齒！

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