NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大陸：民進黨沒資格對六四說三道四谷歌地圖標「1D」　網曝超毛真相8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台灣會展推廣團訪韓 在首爾辦交流會

中央社2018/06/04 23:36
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者姜遠珍首爾4日專電）中華民國對外貿易發展協會副主任林淑惠帶領會展業者組成的「MEETTAIWAN東北亞推廣團」，今天在首爾樂天飯店舉辦獎勵旅遊推介交流會，向南韓業者推薦台灣會展。

MEET TAIWAN與台北市政府觀光傳播局，及台灣會展領域業者，包含誠品行旅、君品飯店、光彩國際旅行社、佳安旅行社、兆安會展公司、雙向明思力公關公司等，攜手推薦臺灣會展環境，吸引超過50位南韓會展業者與會交流。

交流會上，MEET TAIWAN專案經理莊雅婷介紹台灣企業會議暨獎勵旅遊環境，台北市觀光傳播局科長闕玉玲、佳安旅行社與兆安會展公司經理莊子誼、台灣光彩國際旅行社執行長彭廣正、君品酒店業務經理朱芝柔、誠品行旅業務部副總監江函潔、雙向明思力公關公司公關經理林冠宇先後就台灣企業會議暨獎勵旅遊進行業務簡報。

活動現場以High Five Taiwan為主題，MEETTAIWAN準備了虛擬實境（VR）影片，讓與會者透過VR影片體驗台灣的美景與熱情，現場也邀請所有南韓與會者一起High Five Taiwan，炒熱現場氣氛。

同時，還強力募集南韓業者參加MEET TAIWAN「亞洲超級團隊競賽」推介交流會現場，「MEET TAIWAN」也藉機宣傳「亞洲超級團隊：放膽成就未來」（AsiaSuper Team: Dare for future），邀請日本及南韓企業報名參賽。

這項活動邀請日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓及越南8國企業參與，透過網路與實地等二階段互動式競賽，宣傳台灣豐富的企業會議及獎勵旅遊資源，活動優勝隊伍將可贏得價值5萬美金的台灣夢想之旅。（編輯：郭中翰）1070604

拒為同性伴侶作蛋糕 美最高...川金會東道主 星國扮區域...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan