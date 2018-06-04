努力推銷台灣香蕉遭質疑 謝長廷臉書說明

（中央社記者楊明珠東京4日專電）駐日代表謝長廷今天在臉書上表示，這兩年台灣香蕉過剩，他被質疑在日本做什麼，但他只能長嘆，希望大家查一下台灣香蕉在日本失去競爭力是多少年前的事。

謝長廷在臉書（Facebook）上寫道：「去年六月發生香蕉生產過剩問題。今年台灣香蕉又再發生，一如去年，各界又發起買香蕉吃香蕉運動。一如去年，政治上不免無限上綱，批判指責；也一如去年，有些人又大聲責罵為什麼不銷到日本？駐日大使謝長廷在做什麼？」

謝長廷說，他只能長嘆，希望大家查一下，台灣香蕉在日本失去競爭力是多少年前開始？