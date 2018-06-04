歐盟中國謀求合作 六四議題低調發聲

蔡總統說若北京當局正視六四事件，「六四不幸的歷史將會轉化成中國邁向自由民主的基石」；她期待，有一天中國網民不用翻牆就可以瀏覽她的臉書。

正逢六四事件29週年，美國國務卿蓬佩奧發表聲明，引述已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的話指出，「六四之魂尚未安息」。另外總統蔡英文首度全篇用簡體字在臉書發文。

晚間香港市民支援愛國民主運動聯合會舉行「六四」29週年燭光晚會，有數萬人出席；他們手持白蠟燭，哀悼當年的死難者。

不過，發生六四事件後曾對中國執行武器禁運的歐洲聯盟，則僅透過駐港澳辦事處發布一張燭光相片，表示「不論在香港和世界各地，歐盟均維護及促進人權和基本自由等價值」。

相較於6月1日中國外交部長王毅抵達布魯塞爾展開歐中戰略對話，除歐盟執委會主席榮科（Jean-ClaudeJuncker）接見外，歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）並與王毅召開記者會，強調在地緣政治動盪和充滿不確定因素的時代，歐中合作變得更重要。

茉格里尼當時提到與中國需要取得進展的議題清單很長，包括區域安全、能源及氣候變化、非法移民、人道主義，至於在人權議題方面則是點到帶過，再加上今天對六四的回應，顯然歐盟低調以對。（編輯：高照芬）1070604